Europees Parlement geeft groen licht voor ‘coronapaspoort’

Het zogenoemde coronapaspoort lijkt steeds dichterbij te komen, het Europees Parlement stemt hier namelijk mee in. Met dit bewijs moeten reizigers weer makkelijk over de grens kunnen binnen Europa.

Het gaat om een gratis certificaat waarmee reizigers aantonen dat ze geen gevaar zijn voor de volksgezondheid in een bepaald land. Hierin staat dat je tegen Covid-19 bent ingeënt, recent negatief bent getest of bent hersteld van de ziekte en voldoende antilichamen hebt. Landen mogen reizigers met dit bewijs niet verplichten om bij aankomst in quarantaine te gaan of verplichten tot een coronatest.

Maar hoe gaat zo’n paspoort er dan precies uitzien? Het gaat in elk geval om een erkend digitaal of papieren ‘EU Covid-19-certificaat’ met een QR-code. Het is geen reisdocument en het systeem moet na twaalf maanden komen te vervallen. Van de ingeënte reizigers wordt verwacht dat zij een prik hebben gehad die onder de goedkeuring van het Europees Geneesmiddelenbureau EMA valt. Dit zijn vaccins van Pfizer, Janssen, AstraZeneca en Moderna. Een lidstaat van de EU mag zelf bepalen of ze bijvoorbeeld ook reizigers met een Russisch of Chinees vaccin toelaten.

Maar het coronapaspoort geldt niet alleen voor landen uit de Europese Unie. Het parlement kijkt ook naar mogelijkheden voor landen buiten de EU. Zo wordt gekeken of bijvoorbeeld reizigers met een coronapaspoort uit Amerika kunnen komen en vice versa.

De privacykwestie rondom dit reisbewijs stond behoorlijk ter discussie. Europarlementariër Jeroen Lenaers (CDA) vertelt dat „reisbewegingen niet worden gevolgd en persoonsgegevens niet worden opgeslagen.” Volgens zijn D66-collega Sophie in ’t Veld „beperkt het certificaat zich tot enkel relevante informatie” die belangrijk is voor de volksgezondheid van een land.

The @Europarl_EN adopting its position on a Digital Green Certificate is a key step towards free and safe travel this summer.

Now negotiations with @2021PortugalEU can start.

We will support and facilitate a swift conclusion of these discussions.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 29, 2021