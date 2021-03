Fractievoorzitters in quarantaine, Thierry Baudet peinst er niet over

Meerdere fractievoorzitters in de Tweede Kamer gaan uit voorzorg in quarantaine, nu Kajsa Ollongren als verkenner in de kabinetsformatie positief is getest op het coronavirus. Thierry Baudet blijft niet thuis en laat zich ook niet testen.

Alle partijleiders hebben maandag of dinsdag een gesprek gehad met de besmette Ollongren en waren daarbij langere tijd met haar in één ruimte.

Welke fractievoorzitters gaan in quarantaine?

PvdA-leider Lilianne Ploumen heeft voorlopig al haar afspraken afgezegd, aldus een woordvoerder. Zij gaat uit voorzorg in quarantaine tot zij de uitslag van haar coronatest heeft. GroenLinks-voorman Jesse Klaver doet dat eveneens, net als Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren, Sylvana Simons van BIJ1, Gert-Jan Segers van de ChristenUnie en Laurens Dassen van Volt.



Ik wens @KajsaOllongren veel beterschap. Afgelopen week ben ik, op afstand, enige tijd met haar in één ruimte geweest voor het gesprek over de formatie. Ik heb geen klachten, maar uit voorzorg laat ik me dit weekend testen en ga ik – tot er een uitslag is – in quarantaine. — Lilianne Ploumen (@PloumenLilianne) March 25, 2021

Wopke Hoekstra was al getest

CDA-leider Wopke Hoekstra liet zich al testen nadat Mona Keijzer, zijn partijgenoot en collega in het kabinet, maandag positief was getest. Hij is niet besmet, maar laat zich naar aanleiding van het nieuws over Ollongren opnieuw testen. Hoekstra gaat in afwachting daarvan niet in quarantaine.

Ook minister en D66-leider Sigrid Kaag kreeg gisteren een negatieve test. Het is nog niet bekend of zij wel of niet in quarantaine gaat. Demissionair premier en VVD-leider Mark Rutte kreeg eveneens een negatieve coronatest. Hij laat zich later opnieuw testen, maar gaat niet in quarantaine.

Joost Eerdmans (JA21) en Liane den Haan (50PLUS) vinden het ook voldoende zich na vijf dagen te laten testen. Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging maakt vandaag haar werk in de Tweede Kamer nog af. Zij blijft daarna thuis tot zij haar testuitslag heeft.



#Ollongren positief op COVID-19. Heb 45 minuten met haar in 1 ruimte gezeten. Hoewel je niet in quarantaine schijnt te hoeven, doe ik dat WEL. Waarom zou voor mij niet gelden wat voor alle NL’ers wel wordt geadviseerd? Dus, op naar huis 🏠! (Met auto, niet met trekker 😉) — Caroline van der Plas (@lientje1967) March 25, 2021

Baudet gaat niet in quarantaine

Thierry Baudet van Forum voor Democratie (FVD) gaat niet in quarantaine en laat zich ook niet testen, volgens zijn woordvoerster „omdat hij niet gelooft in het gevaar van corona”. Bovendien zijn de PCR-tests volgens Baudet onbetrouwbaar.

Volgens de coronaregels is het ook na contact met een besmet persoon niet nodig in quarantaine te gaan, als maar anderhalve meter afstand is bewaard. Volgens medeverkenner Annemarie Jorritsma is dat tijdens de formatiegesprekken steeds gebeurd. Een preventieve test na vijf dagen volstaat volgens haar dan ook.