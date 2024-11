Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kinderen ‘huilend naar bed’ door spannende aflevering Sinterklaasjournaal, zo ga je daar als ouder mee om

In de ogen van veel kinderen is Sinterklaas onsterfelijk, maar aan die fantasie kwam gisteravond tijdens het Sinterklaasjournaal bruut een einde. De goedheiligman belandde in de nieuwste aflevering van het populaire kinderprogramma in het ziekenhuis en dat leverde volgens bezorgde ouders een veel te heftige scène op, met verdriet en slapeloze nachten onder de jonge kijkers tot gevolg. Hoe kun je daar als ouder het beste mee omgaan?

Iedereen weet dat het uiteindelijk écht goedkomt en dat pakjesavond ook dit jaar precies op tijd gered wordt. Maar de makers van het Sinterklaasjournaal maken het dit jaar wel héél erg spannend voor de jonge kijkers.

Sint in het ziekenhuis

Eerder werd de goedheiligman al opgehaald door de ambulance en nu ligt hij zelfs in het ziekenhuis, waar de dokter meldt dat ‘er iets af moet’. In beeld verschijnt vervolgens een elektrische gipszaag en de geschrokken gezichten van twee pieten, die van een afstandje toekijken. „Morgen maar eens kijken in het ziekenhuis”, zegt presentatrice Merel Westrik. Vervolgens eindigt de aflevering met een open einde.

En zo’n cliffhanger, daar fantaseren de geschrokken jonge kijkers flink op door, blijkt uit de bezorgde reacties van ouders. Ze reageren op social media dat ze dit jaar niet van het Sinterklaasjournaal genieten. Alleen maar te zien krijgen dat het niet goed gaat met de Sint, is volgens hen een beetje te veel van het goede.

‘Horrorscène’ in Sinterklaasjournaal

De aflevering van gisteravond, waarin de goedheiligman in het ziekenhuis wordt opgenomen, maakt dan ook veel indruk op kinderen, melden hun ouders. „Mag er een kijkwijzer bij het Sinterklaasjournaal? Jemig wat een ellende. Kind was gisteren al van slag door Sinterklaas in de ambulance en vandaag een horrorscène in het ziekenhuis, met open einde. Lekker fantaseren vannacht”, schrijft een moeder op X.

Het zijn vooral de cliffhangers die veel indruk maken op jonge kinderen. Zeker voor kinderen onder de zes of zeven jaar kan dat heel spannend zijn.

Dat het Sinterklaasjournaal behoorlijk wat spanning met zich mee kan brengen herkent ook pedagoog Esther Jongerius. Naast dat ze sommige scenes echt niet passend vindt voor jonge kinderen, zijn het volgens haar vooral de cliffhangers die het programma veel te spannend maken. „Zeker voor kinderen onder de zes of zeven jaar kan een open einde heel spannend zijn. Zij hebben nog een manier van denken die ook wel ‘magisch denken’ wordt genoemd. Dat betekent dat werkelijkheid, fantasie en herinneringen door elkaar heen lopen”, legt ze uit. „Wanneer een verhaal een open einde heeft, kunnen kinderen het niet goed afsluiten en relativeren en dat brengt spanningen met zich mee.”



Wat is dit voor verhaal joh.

Kinderen huilend naar bed staat er 1 met een elektrische zaag bij sinterklaas….. en dan zeggen ze doodleuk morgen maar even kijken of alles goed is met sinterklaas.🤔 #sinterklaasjournaal — Eric Van Der Bijl (@EricVanDer30983) November 25, 2024

Slecht slapen en driftbuien

Die spanningen kunnen zich uiten in slecht slapen en soms zelfs driftbuien. „Het is eigenlijk een manier van het lichaam om al die spanning te ontladen”, zegt Jongerius. „Kinderen denken écht op een andere manier dan volwassenen. Een feest als Sinterklaas is op zich al spannend genoeg, daar is een verhaal met een cliffhanger helemaal niet voor nodig.”

Dan maar geen Sinterklaasjournaal meer kijken? „Je hoeft kinderen echt niet overal bij weg te houden en een beetje spanning hoeft niet erg te zijn”, stelt Jongerius gerust. „Ook in het echte leven gebeuren er soms dingen die eng of spannend zijn”, zegt de pedagoog, al denkt ze dat een scène met Sinterklaas in het ziekenhuis wel een beetje veel van het goede is.

Een feest als Sinterklaas is op zich al spannend genoeg, daar is een verhaal met een cliffhanger helemaal niet voor nodig

Toch ontkom je bijna niet aan het Sinterklaasjournaal, ook op veel scholen wordt het immers gekeken. „Als je merkt dat je kind er veel spanning door ervaart, bijvoorbeeld omdat er een open einde is, dan kan het helpen om er met elkaar over te praten. Verzin bijvoorbeeld samen met je kind een nieuwe afloop van het verhaal”, tipt Jongerius.

Verder kan het volgens haar helpen om met de school in gesprek te gaan. „Ik bericht hier zelf veel over op Instagram en heb al van meerdere docenten reacties gekregen. Sommigen besloten zelfs om dit jaar niet het Sinterklaasjournaal te kijken met de kleuters omdat het toch té veel indruk maakt.”

Niet voor het eerst veel kritiek

Het is niet de eerste keer dat er veel kritiek is op het Sinterklaasjournaal. Twee jaar geleden bezorgde het programma kinderen ook slapeloze nachten. Veel kinderen waren ontroostbaar toen de pakjesboot zonk en ouders klaagden dat hun kinderen nachtenlang wakker lagen door de spannende verhaallijn.

👉 Zo bewaar je de rust tijdens drukke feestdagen De feestdagen zijn voor veel kinderen een spannende en opwindende tijd van het jaar. Langs de deuren voor snoep tijdens Sint Maarten, cadeautjes in je schoen met Sinterklaas, de drukte rondom de kerstdagen en dan ook nog eens laat opblijven met oud en nieuw. Zo zorg je als ouder voor een beetje rust in de tent. Kijk goed naar hoe je kind reageert. Jongerius: „Ieder kind reageert weer anders. De een kan heel goed tegen alle drukte en onregelmatigheden rond de feestdagen, terwijl de ander van slag raakt. Let dus goed op hoe je kind hierop reageert.” Zoek naar manieren van vieren die bij jouw kind passen. Is je kind op de dag van pakjesavond niet te stuiten of misschien wel heel gespannen? Waarom zou je tot de avond wachten met het uitpakken van cadeautjes? „Je kunt dit ook gewoon ‘s ochtends doen”, zegt Jongerius. „Zo zorg je ervoor dat de periode van spanning korter wordt én je kind kan de hele dag nog met alle cadeautjes spelen.” Bouw voldoende rustmomenten in. „Ga niet van het ene feest naar het andere, maar zorg dat er op een drukke dag ook rustmomenten zijn. Neem bijvoorbeeld even de tijd om samen een boekje te lezen”, aldus Jongerius. Zorg voor afsluiting. „Sluit de ene periode af voor je doorgaat met de volgende. Zo maak je het inzichtelijk. Gebruik bijvoorbeeld een aftelkalender met kleuren tot pakjesavond en ruim samen met je kind de sinterklaasversiering op, als je die hebt, als Sinterklaas het land weer uit is. Op die manier sluit je een periode af.”

