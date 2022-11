Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tranen bij jonge kijkers Sinterklaasjournaal, maar ook hilariteit bij oudere kijkers

Het Sinterklaasjournaal kreeg gisteravond een nogal „schokkende” wending. De stoomboot van de Sint ging namelijk ten onder en dat zorgde bij de jonge en volwassen kijkers voor een hoop tumult. Maar naast tranen en paniek op de bank, was er op social media ook ruimte voor de nodige hilariteit.

Het Sinterklaasjournaal is toch wel zo’n programma waar jong en oud eventjes goed voor gaat zitten. Sinds maandag is het populaire programma namelijk weer op de buis. Gisteravond keken ruim 1 miljoen kijkers naar het laatste nieuws over de Sint en zijn Pieten. Maar de aflevering van gisteravond maakte ook heel wat los, bij zowel ouders als kinderen.

Stoomboot Sinterklaas blijkt lek in Sinterklaasjournaal

Presentatrice Dieuwertje Blok heeft voor het gemak maar een trui met de tekst ‘chaos’ erop aangetrokken. Wellicht om kijkers alvast voor te bereiden op deze spannende aflevering. Want de stoomboot van Sinterklaas blijkt lek en dat heeft desastreuze gevolgen. Sinterklaas spreekt in de uitzending van het Sinterklaasjournaal hardop uit dat hij vreest of de stoomboot überhaupt wel in Nederland aankomt.



Overigens kwam ook Raven van Dorst gisteravond eventjes voorbij. En Van Dorst blijkt naast populair programmamaker, ook een brandje te kunnen blussen. Want het televisiegezicht blijkt in Het Sinterklaasjournaal een volwaardig lid van de brandweer te zijn.

Tranen, tumult, paniek én hilariteit bij kijkers

De paniek op de boot gaat verder. Want Sinterklaas hoort morgen al het land binnen te komen, voor de grote Sinterklaasintocht. Maar uit de aflevering van gisteravond blijkt dat dat nog een hele uitdaging wordt. Aan het einde van de uitzending verschijnt het beeld dat de boot van Sinterklaas naar de bodem van de zee zinkt.

En blijkbaar zorgen die beelden voor een hoop paniek bij de jonge kijkers. Ouders twitteren dat hun kinderen in tranen op de bank zaten of onrustig gingen slapen gisteravond. Maar daarnaast klinken er, bij het oudere kijkerspubliek, ook de nodige humoristische reacties. En verwachten toch veel kijkers dat het uiteindelijk wel goed komt met die boot van Sinterklaas.



Drie pubers die me helemaal de tandjes laten schrikken terwijl ik in de keuken stond. "MAAAAAAHAAAAM, DE STOOMBOOT IS GEZONKEN!!!!" Die van 18 blerde het hardst. Hij zit nu boven. Gedesillusioneerd! Sorry lieve buren!

#sinterklaasjournaal — Ryanne ter Locht (@arnhemsryantje) November 10, 2022



De stoomboot is gezonken. De kleuter is in tranen #sinterklaasjournaal Is iemand overigens een kleuter kwijt? — Oscar 🐟 (@behagelslag) November 10, 2022



Huilend kind in huis omdat de stoomboot gezonken is ✅ #sinterklaasjournaal — Kayleigh🌸 SEEING LOUIS AND HARRY IN 2023 (@TommosFineLine) November 10, 2022



'Taaitanic' is wel goed bedacht hoor! Laat maar weten als jullie behoefte hebben aan meer woordgrappen @SinterklaasNTR @omroepntr #sinterklaasjournaal — Johan Kreek (@JohanKreek) November 10, 2022



Meer mensen met kids die wakker werden met ‘weet je zeker dat het goedkomt?’😱 #sinterklaasjournaal Om de dag door te komen heb ik maar beloofd dat ik anders zelf kadootjes zal kopen… — Jolien (@JolienNL) November 11, 2022



Kind totaal overstuur door zinkende pakjesboot 12. En ik maar zeggen: “Sinterklaas weet overal een oplossing voor. Het komt elk jaar goed” Kind: “ik geloof het niet”

Jongen, je gelooft wel. Da’s een beetje het probleem nu. #sinterklaasjournaal #taaitaaitanic — Marielle Wijffelaars (@MarielleW1982) November 10, 2022



Hebben de makers van het #sinterklaasjournaal zelf kinderen vraag ik me af. Kind hier helemaal in paniek. Maar de Sint bedenkt vast wel een oplossing… hoop ik. 😉 — Gerard Verwey (@GerardVerwey) November 10, 2022



DE STOOMBOOT IS GEZONKEN, IK HERHAAL DE STOOMBOOT IS GEZONKEN. #sinterklaasjournaal — Vigo Ronckers (@VRonckers) November 10, 2022



Verveel mij en wil een horrorfilm gaan kijken. Denk dat ik de stoomboot-aflevering van het #sinterklaasjournaal ga kijken. — Fadi فادي (@FadiEsak) November 10, 2022



Die verhaallijn in het #sinterklaasjournaal is op z’n zachtst gezegd een tikkeltje bizar. Waar is de tijd dat er gewoon veel mist op zee was, de Sint z’n mijter kwijt was of bruggen te laag waren? — Mathieu van de Ven (@mathieuvandeven) November 10, 2022

