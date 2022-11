Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Slapeloze nachten door Sinterklaas? 5 tips tegen spanning bij kinderen

De onvoorspelbare periode van Sinterklaas kan veel spanning oproepen bij kinderen. Dit merk je bijvoorbeeld aan slechter slapen, vroeg wakker zijn, heel drukke kinderen of kinderen die snel geïrriteerd zijn.

Het is ook niet niks, het Sinterklaasfeest begint al halverwege november (en dat speelgoedboek komt nog veel eerder) en kinderen krijgen die prikkels overal mee. Ze weten niet wat ze kunnen verwachten en die onvoorspelbaarheid maakt het een lastige periode voor kinderen.

Sinterklaas en spanning bij kinderen

Met deze tips verminder je de spanning bij je kids.

1. Maak het Sinterklaasfeest voorspelbaar

Als je kind weet waar het aan toe is, voelt hij zich veilig en dat scheelt een hoop spanning voor je mini. Kijk het Sinterklaasjournaal samen en leg uit dat het altijd wel goedkomt met die stoomboot en de pakjes die weg zijn. Een aftelkalender werkt ook goed: zet hier alle belangrijke Sint-data op. Bijvoorbeeld de momenten waarop je kind z’n schoen mag zetten, wanneer het pakjesavond is, wanneer Sinterklaas op school komt of wanneer het daar gevierd wordt etc. Die voorspelbaarheid geeft je mini een hoop duidelijkheid en voorkomt stress.

2. Praat met je kind

Zoek uit wat er speelt in het hoofd van je kind: is hij bang, wil hij niet dat Sint en de Pieten in zijn huis komen, wil hij geen hand geven of niet naar de intocht? Laat dat dan allemaal aan hem over en luister naar zijn gevoelens en behoeftes, zodat je kind zich bij jou veilig voelt en het Sinterklaasfeest niet alleen maar als spannend ervaart.

3. Maak het niet te gek

De Sinterklaasperiode is vaak heel gezellig, zowel voor ouders als kinderen, maar kan ook té druk worden. Een Sinterklaasfeest hier, een pakjesavond daar. Schoen zetten bij opa en oma, op school, thuis… Houd je kind daarom goed in de gaten en beperk eventueel de feestjes wanneer je voelt dat dit nodig is. En, ook een heel handige tip: beperk het aantal suikers voor je kind, want ook die hebben geen positief effect.

4. Schoentje overdag zetten

Kinderen die van de spanning van het schoen zetten niet kunnen slapen of juist heel vroeg wakker zijn kan je helpen door ze hun schoen overdag te laten zetten. Op het moment dat ze naar school zijn (en jullie aan het werk), komen Sint en Piet een cadeautje brengen. Aan het einde van de dag kunnen ze dan nog even lekker spelen met hun schoencadeautje en de nachten zijn rustig.

5. Houd het Sinterklaasfeest gezellig

Benadruk dat het een gezellige periode is en maak het niet spannender dan het is. Verhaaltjes over de pieten die je stoute kind meenemen in de zak of geen cadeautjes brengen zijn wel een beetje achterhaald, dus laat die ook achterwege. Het hoort een leuk feest te zijn voor kinderen en meer ook niet.

