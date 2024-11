Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gouden tips voor volle zak snoep met Sint-Maarten: zing halve liedjes en géén lampion

11 november is de dag… waar heel veel kinderen naar uit kijken. Want: snoep! Vanavond gaan zij tijdens Sint-Maarten langs de deuren om te zingen en te worden beloond met allerlei zoetigheid. De Metro-verslaggever heeft dit ook gedaan en dook in zijn geheugen voor wat tips om… zovéél mogelijk snoep op te halen.

Wees meteen gewaarschuwd: de tips zijn slecht, vre-se-lijk slecht. Kiezen zullen er in ons land door deze Sint-Maarten-aanbevelingen massaal uitrollen en tandartsen krijgen het door de vele gaatjes razenddruk. Maar ja, denk eens waar dit feest – als je het als jochie of meisje hebt gevierd – om ging? Niet om terug te denken aan een beschermheilige. Nee, die tas moest vol snoep, liefst twee. Zingen dus en bedelen om zoveel mogelijk zoets (zie kader over de betekenis van het bedelen).

Bezorgde ouders geven onderstaande tips over Sint-Maarten natuurlijk niet aan hun kinderen door. Aan de andere kant stonden er velen op hun achterste benen toen tijdens het eerste coronajaar het advies was om het kroost niet langs de deuren te laten gaan. En kinderen: niet aan paps en mams vertellen dat je de tips gelezen hebt.

Lang niet overal wordt Sint-Maarten gevierd

Sint-Maarten wordt verspreid over Nederland gevierd, maar lang niet overal. In ieder geval in Noord-Holland en Utrecht gaan kinderen in de basisschoolleeftijd volop met lichtjes als lampions en al liedjes brullend (of met een piepzacht stemmetje zingend) langs de huizen. Waar Sint-Maarten niet wordt gevierd, kijken kinderen meestal uit naar 6 januari (Drie Koningen, een beetje van hetzelfde laken een pak).

🍭 Wie was Sint-Maarten? Sint-Maarten is Sint-Martinus (circa 316-397), geboren in Hongarije, later bisschop van het Franse Tours. Op jonge leeftijd stond hij bekend als duiveluitdrijver. Volgens de overlevering verrichtte hij ook wonderen. Zo zou hij in Parijs een melaatse hebben gekust, die terstond was genezen. Als soldaat sneed Sint-Martinus zijn mantel in tweeën om die te delen met een bedelaar. Andere soldaten schaamden zich, omdat zij niets hadden gegeven. Dat verhaal is leidend als het gaat om het vieren van Sint-Maarten. De man geldt als beschermheilige voor armen en bedelaars. Platgezegd mogen wij daarom nu op 11 november (de sterfdag van de heilige) om snoep bedelen.

(Onwaarschijnlijk goede) tips voor Sint-Maarten

1. Ga níet met je vader of moeder Sint-Maarten

Natuurlijk, als je 3 of 4 jaar bent ga je nog met je paps of mams op pad (en kun je dit nog niet lezen). Maar ben je iets ouder en weet je al aardig de weg in je wijk of dorp: zeg dat je ouders maar samen snoep moeten uitdelen thuis en ga met vriendjes en vriendinnetjes op pad. Je vader en/of moeder gaat namelijk vriendelijke gesprekjes aan met die vreemde mensen waar je net voor stond te zingen. Dat schiet voor geen meter op en zo mis je ladingen snoep. Als paps en mams vooraf nog melden ‘of je het dit jaar een beetje schappelijk houdt’, roep je nog even braaf „jahaaaaah” en ren je snel weg.

2. Rennen maar

Dat rennen doe je ook tijdens Sint-Maarten zelf. De hele avond. Zit de welverdiende snoep in je tas? Hollen maar, op naar de volgende. Spoor je vriendjes en vriendinnetjes aan, want tijd is kostbaar. Een beetje rennen is nog goed voor de gezondheid ook.

3. Ga níet met een lampion op pad

Een echte Sint-Maartengigant weigert om een lampion te maken of een pompoen uit te hollen. Dat houdt onderweg alleen maar op. Je waxinelichtje waait steeds uit, of je zelf gefabriceerde ding waait sowieso stuk. Dat wordt één brok ellende. Nee, je gaat met een zaklantaarn op pad. Dat hoort eigenlijk niet zo, maar bijna niemand zegt er iets van. Die ene mevrouw die klaagt en weigert snoep te geven „omdat je geen lampion, maar een stomme zaklantaarn hebt” sla je het volgende jaar over.

4. Onthoud wie met Sint-Maarten iets gezonds geeft

Dat onthouden geldt niet alleen voor die mopperende mevrouw. Er zijn namelijk mensen die tijdens Sint-Maarten fruit uitdelen, want zo’n mandarijn of sinaasappel is gezond! Dat zal best, de andere 364 dagen van het jaar, maar nu even niet. Je komt voor snoep. Onthoud daarom heel goed wie die rare mensen zijn. Volgend jaar? Deurtje overslaan. Deze verslaggever en vermaard snoepjager van weleer, kreeg bij één dame een stuiver in plaats van een lolly of een zakje pepernoten. Nu zou dat waarschijnlijk 10 eurocent zijn. Ook onthouden, want je moet anders tien liedjes zingen voor een euro en daar kun je tegenwoordig nog steeds niets voor kopen.

5. Zing halve of nog kortere liedjes

Er zijn van die keurige kinderen die met hun beste stem een heel liedje galmen. Dan hoor je ze als engeltjes ‘11 november, is dat dag. Dat mijn liiiiiiiiichtje, dat mijn liiiiiichtje. 11 november is dag dag, dat mijn liiiiiiiiiiiiiiiiichtje branden mag‘. Er zijn zelfs nog veel langere liedjes, die sla je al helemáál over.

Als je bij een deur aan komt rennen, zing je heel snel ‘11 november, is de dag. Dat mijn lichtje branden mag‘. Klaar… en door.

6. Sluit achteraan bij groepjes

Houd goed in de gaten waar al groepjes staan te zingen. Ren daar heen en sluit snel achteraan, zodat je bij de laatste noten meteen voorzien wordt van snoep.

7. Gedraag je…

Okay, nog een echt goede tip: gedraag je. Als de persoon aan de deur je vriendjes en vriendinnetjes de welverdiende snoep geeft, maar jou per ongeluk overslaat, zeg dan netjes: „Meneer, sorry, maar u bent mij vergeten.” Deze verslaggever, zeg maar draak van een Sint-Maartenvierder, overkwam dit en zei: „Ik moet nog.” De man op respectabele leeftijd zei „wát moet?” en gaf me een klap voor m’n harses.

Tegenwoordig zou dit tot een grote rel leiden en de man – hij had een winkeltje – zou worden gecanceld tot hij failliet was. Toen niet. Ik weet niet precies meer hoe het verder ging, maar waarschijnlijk voelde ik even verbouwereerd aan mijn gloeiende wang na de pets met vlakke hand en holde ik weer naar mijn vriendjes voor de volgende snoepjes. De man had volstrekt gelijk natuurlijk, ik ‘moest’ tenslotte helemaal niks. Nou ja, snoep moest ik en veel ook. Maar daar had ik tip 1 tot en met 6 al voor.

Nog één tip voor ouders aan de deur: snoep willen de kids, geen gekke dingen als een chocoladeletter met augurkensmaak.

