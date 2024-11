Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Zakgeld moet elk jaar omhoog’, vindt kabinet: zoveel krijgen kinderen nu per leeftijd

Kinderen moeten elk jaar wat meer zakgeld krijgen, vindt het kabinet. En verhogen ouders het zakgeld niet uit zichzelf? Dan kunnen hun kinderen ze daar prima op aanspreken, zei minister Dirk Beljaarts (Economische Zaken) tijdens het ‘kindervragenvuur’ in de Tweede Kamer. Hoeveel zakgeld krijgen kinderen op dit moment eigenlijk? We zetten het op een rij.

Vandaag waren niet Kamerleden, maar kinderen aan de beurt om Beljaarts, premier Dick Schoof en drie andere bewindslieden vragen te stellen. Kamervoorzitter Martin Bosma zag hier en daar een bezweet voorhoofd of een vertwijfeld gezicht, maar er werden toch kritische vragen gesteld.

Kritische vragen over stijgende prijzen

Toen de kinderen een reeks vragen stelden over onder meer oplopende prijzen, gooide Beljaarts het op het zakgeld. „Als het goed is, wordt jouw zakgeld ook elk jaar een stukje hoger”, zei Beljaarts tegen Donny van basisschool Het Spectrum uit Delfgauw. „Zodat je nog een beetje hetzelfde zou moeten kunnen kopen als het jaar ervoor. En als het niet zo is, zou ik het zeker met je ouders even bespreken”, raadde Beljaarts aan.

Zoveel zakgeld krijgen kinderen per leeftijd

Goed, volgens het kabinet mogen kinderen elk jaar dus wel wat extra zakgeld krijgen. Hoeveel geven ouders hun kinderen op dit moment? Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) raadt aan om tot in ieder geval het zesde levensjaar te wachten met zakgeld. Vanaf dat moment kunnen kinderen verschillende munten onderscheiden. Wel kan het zo zijn dat het ene kind eerder of juist later interesse toont in geld. Zoveel geven ouders hun kinderen op de basisschool:

Leeftijd Bedrag per week 6 jaar 1,20 tot 2,30 euro 7 jaar 1,40 tot 2,30 euro 8 jaar 1,90 tot 2,80 euro 9 jaar 2,30 tot 2,90 euro 10 jaar 2,30 tot 2,80 euro 11 jaar 2,30 tot 3,50 euro 12 jaar 2,60 tot 4,70 euro

Op de middelbare school geven ouders vaker op maandelijkse basis zakgeld. Gemiddeld zoveel:

Leeftijd Bedrag per maand 12 jaar 17 tot 20 euro 13 jaar 20 tot 22 euro 14 jaar 22 tot 25 euro 15 jaar 22 tot 30 euro 16 jaar 20 tot 25 euro 17 jaar 22 tot 26 euro 18 jaar 21 tot 26 euro

Er is geen precieze richtlijn voor hoeveel zak- of kleedgeld je je kind zou moeten geven. Dat hangt natuurlijk ook sterk af van wat je zelf te besteden hebt. Wel is zakgeld een handige manier om kinderen te leren om te gaan met geld, en te leren dat ze moeten sparen voor dingen die ze willen kopen.

