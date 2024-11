Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Mijn zoon (5) vindt het Sinterklaasjournaal te spannend, wat moet ik doen?’

Opvoeden, hadden we er maar een handleiding voor. Het ouderschap gaat gepaard met zowel pure geluksmomenten als een hoop kopzorgen. Daarom beantwoordt Sofie Vissers, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders en moeder van twee kinderen, wekelijks voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van vader Dirk: „Mijn zoon (5) vindt het Sinterklaasjournaal te spannend, hoe ga ik hiermee om?”

Moet Dirk zijn zoon het Sinterklaasjournaal toch laten kijken of moet hij hem beschermen?

„Beste Sofie,

Bij mijn zoon Otto (5) leeft Sinterklaas momenteel enorm. Ze hebben het erover in de klas, hij heeft zijn schoen al gezet en wij kijken iedere avond het Sinterklaasjournaal. Sinds Sinterklaas in het land is, is Otto erg onrustig en slaapt hij slecht. In het Sinterklaasjournaal is Sinterklaas ziek, gisteren kwam er een brief uit het ziekenhuis. Otto vraagt zich af wat er met Sinterklaas aan de hand is en of hij op tijd beter is voor pakjesavond.

Zo zijn er nog meer onderwerpen in het Sinterklaasjournaal die vragen en spanning opleveren bij mijn zoon. Ik zeg dan tegen hem dat het maar een verhaal is en dat het allemaal weer goed komt, net als ieder jaar. Maar dit lijkt niet tot hem door te dringen. Ik wil niet zo’n curlingouder zijn die hem overal voor beschermt. Maar dit is ook geen doen zo. Wat is wijsheid: kan hij gewoon het Sinterklaasjournaal blijven kijken? Of zeg je: niet meer kijken?

Liefs,

Dirk”

Het antwoord

Hoi Dirk,

Wat goed om te horen dat jouw zoon zo betrokken is bij Sinterklaas en al zijn belevenissen. Maar wat jammer dat het hem zoveel spanning oplevert en dat hij er zelfs slecht van slaapt. Wij horen deze periode van veel ouders dat Sinterklaas en het Sinterklaasjournaal spanning oplevert bij hun kinderen. Dat is ook niet gek: zinkende stoomboten, een zieke Sinterklaas; wat de Goedheiligman meemaakt, is geen sinecure. Vooral niet voor een jong kind, waarbij fantasie en werkelijkheid nog door elkaar loopt.

Het is belangrijk dat je de gevoelens van Otto erkent. Ik snap dat je geneigd bent om te zeggen dat het allemaal wel weer goedkomt, maar dan ga je eigenlijk voorbij aan de gevoelens van je zoon. Benoem eerst dat je ziet dat hij het spannend vindt en dat je dat begrijpt, want Sinterklaas maakt veel mee. De spanning mag er zijn en je kunt je kind helpen in het reguleren van zijn emoties.

Veiligheid

Het belangrijkste is om als ouder vertrouwen en veiligheid te geven aan je kind. Dat doe je door je kind te helpen om op een gezonde manier met spanning om te gaan. Eerder spraken wij psycholoog Kirsten Bilderbeek over dit onderwerp. Zij adviseerde: „Je kunt bijvoorbeeld zeggen: ‘Zullen we even een tekening voor Sinterklaas maken?’ Zo kun je het thema verwerken in spel, dit keer dus door te tekenen.”

Spanning hoeft niet altijd negatief te zijn, je kunt ook leuke spanning hebben. Voor veel kinderen valt het Sinterklaasjournaal onder leuke spanning. Probeer er in dat geval van te genieten. Je weet vast nog wel hoeveel jij vroeger genoot van de Sinterklaastijd.

Negatieve spanning

Als je merkt dat jouw zoon Otto echt van de leg blijft en slecht blijft slapen door het Sinterklaasjournaal, dan is dat natuurlijk voor niemand leuk. Kies er dan voor om delen te laten zien, je kunt bijvoorbeeld korte nieuwsberichten met hem doornemen. Die zijn vaak niet zo spannend en zo blijft hij toch nog op de hoogte. Zo sluit je Otto er niet helemaal voor af, maar houd je het behapbaar voor hem.

Veel succes en vooral plezier in deze Sinterklaasperiode!

Opvoedmotto van de week

Tot slot deel ik graag nog het opvoedmotto van de week:

„Opvoeding is verlangen naar een mooie toekomst van je kinderen.”

Sofie Vissers is hoofdredacteur van J/M Ouders en Famme

