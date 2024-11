Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

10-jarig jongetje belt 911 voor hulp bij moeilijke wiskundesom

Een 10-jarige jongen uit de Amerikaanse staat Wisconsin neemt zijn wiskundehuiswerk wel héél serieus. Toen hij onlangs met het handen in het haar zijn wiskundeopdrachten probeerde te maken en vastliep op een som, besloot hij de politie te bellen voor hulp. 911, het alarmnummer in de Verenigde Staten, had hij namelijk wel paraat.

En dus besloot hij het alarmnummer te bellen in de hoop dat er bij de politie iemand was die hem wél kon helpen. „Mevrouw, ik weet dat ik jullie eigenlijk niet mag bellen hiervoor, maar ik heb echt heel hard hulp nodig bij mijn huiswerk”, legde hij aan de medewerkster van de alarmcentrale, Kim Krause, uit. Hij verklaarde dat zijn familie ‘nu eenmaal ook niet echt goed in wiskunde is’ en dat hij daarom had besloten om de politie om hulp te vragen.

‘911 niet bedoeld voor problemen met huiswerk’

Krause, die het jongetje te woord stond, legde hem uit dat 911 eigenlijk echt niet bedoeld is voor problemen met huiswerk, maar dat ze hem toch zou proberen te helpen. De jongen legde haar zijn som voor, maar ook Krause kwam er niet uit. „Ik ben ook al meer dan veertig jaar van school af”, verklaarde ze tegenover het tv-programma Good Morning America.

Toch besloot ze de wanhopige jongen verder te helpen. „Ik zei: we vinden wel iemand die je wel kan helpen”, aldus Krause. En dus ging ze op zoek naar een agent die in de buurt van het huis van de jongen was.

Sheriff komt langs

Dat bleek adjunct-sheriff Chase Mason te zijn en hij stemde ermee in om langs te gaan om de rekensom te bekijken. „Persoonlijk ben ik ook niet bepaald bedreven in wiskunde, maar ik besloot het toch te proberen”, schrijft Mason in het politierapport over het incident.

Mason wist de som uiteindelijk wel op te lossen. Wel drukte hij de jongen op het hart om in het vervolg niet meer 911 te bellen voor huiswerkproblemen. „We hebben hem gezegd dat we er altijd zijn om te helpen, maar dat hij de volgende keer de niet-spoedeisende hulplijn moet bellen als het geen levensbedreigende situatie is.”

