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Tennisbond voert verplichte geslachtstest in voor alle speelsters

Alle speelsters die willen deelnemen aan WTA-toernooien, professionele tennistoernooien voor vrouwen, moeten vanaf vandaag verplicht een genetische geslachtstest ondergaan. De Women’s Tennis Association (WTA) wil met de nieuwe regels de sportieve eerlijkheid in het vrouwentennis beschermen.

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De eenmalige test onderzoekt of het SRY-gen aanwezig is, een gen dat gekoppeld is aan het Y-chromosoom. Speelsters die negatief testen, worden door de bond aangemerkt als ‘biologische vrouw’ en kunnen deelnemen aan WTA-toernooien.

Van gerichte controles naar verplichte geslachtstest voor tennissters

De WTA had al regels voor de deelname van transgender vrouwen en andere gevallen waarbij de speelgerechtigdheid ter discussie stond. Tot nu toe kon de bond alleen een test laten uitvoeren als daar aanleiding voor was.

Met het nieuwe beleid geldt de screening voortaan voor alle speelsters op het hoogste niveau. Wie weigert mee te werken of positief test op het SRY-gen, kan worden uitgesloten van deelname aan WTA-toernooien. Bij een positieve test volgt bovendien een aanvullende medische beoordeling voordat een definitief besluit wordt genomen.

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Mogelijke sancties bij overtreding

Speelsters moeten ook een verklaring ondertekenen waarin staat dat zij zich aan het beleid houden. Wie ondanks een positieve uitslag toch probeert deel te nemen aan een vrouwentoernooi, riskeert disciplinaire maatregelen.

In de richtlijnen staat dat sancties kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing. Ook waarschuwt de WTA dat de reden van een eventuele uitsluiting openbaar kan worden of onderwerp kan worden van publieke speculatie.

‘Gevoelige en complexe kwestie’

Het nieuwe beleid werd zondag als eerste gepubliceerd door voormalig New York Times-tennisjournalist Ben Rothenberg via zijn Substack, zo schrijft NRC. Enkele uren later bevestigde de WTA de nieuwe richtlijnen.

Volgens de bond is het beleid bedoeld om „gelijke sportieve kansen in het professionele vrouwentennis te bevorderen en een eerlijke competitie te waarborgen voor alle speelsters”. De verplichte screening wordt slechts één keer uitgevoerd. Daarbij zegt de WTA dat de privacy van speelsters wordt beschermd en dat alle regels rond vertrouwelijkheid en gegevensbescherming worden nageleefd.

Tegelijkertijd erkent de bond dat het onderwerp gevoelig ligt. De WTA spreekt van „een gevoelige en complexe kwestie” en benadrukt dat alle speelsters met respect en waardigheid zullen worden behandeld.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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