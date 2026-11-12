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Gebouw ingestort in New York, doden en gewonden

First responders work on a collapsed building in Brooklyn, New York City, on November 11, 2026. One person was killed and several others were injured Wednesday after a three-story building collapsed near a construction site in New York, city authorities said. US media reported that some people were pulled from the rubble, including a child carried out on a stretcher. kena betancur / AFP
ANP / AFP / KENA BETANCUR

In het New Yorkse stadsdeel Brooklyn is een pand van drie verdiepingen grotendeels ingestort en zijn zeker twee doden en zeventien gewonden gevallen. Vier mensen zijn in kritieke toestand naar ziekenhuizen gebracht. Onder de slachtoffers zijn zeven kinderen.

De autoriteiten hebben nog geen idee hoeveel mensen er in het grote pand waren en de zoektocht naar slachtoffers en het ruimen van puin kan dagen duren, aldus The New York Post.

Over de oorzaak van de instorting is nog niets bekend. Volgens de bouwautoriteit van de stad zijn er naast het gebouw graafwerkzaamheden geweest voor de geplande bouw van een nieuw pand.

Burgemeester Zohran Mamdani noemde het incident „een verwoestende instorting die veel inwoners hier op Flatbush (Avenue) treft”. Gemeente en Rode Kruis vangen mensen op die dakloos zijn geworden.

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ANP

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Geschreven door Redactie

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