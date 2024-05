Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Zal ik mijn kind ziek melden omdat de tickets goedkoper zijn na de schoolvakantie?’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Laura Saija, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van drie kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Kim: „Zal ik mijn kind ziek melden omdat de tickets goedkoper zijn na de schoolvakantie?”

Laura schiet te hulp.

„Hi Laura,

Mijn man en ik hebben aankomende zomer een bruiloft van mijn broer op Ibiza. Het valt precies in het laatste weekend van de zomervakantie. Tijdens het boeken van de tickets kwam ik erachter dat het ons bijna duizend euro scheelt als we pas op dinsdag terugvliegen in plaats van zondag.

Dat betekent dat onze dochter van zeven jaar wel twee schooldagen moet missen. Aangezien het ons aanzienlijk veel geld scheelt, overweeg ik om mijn dochter deze dagen ziek te melden van school. Die twee dagen mist ze heus niets belangrijks. Toch vind ik het spannend, want liegen doe ik natuurlijk liever niet. Vandaar mijn vraag: ‘Zal ik mijn kind ziek melden omdat de tickets goedkoper zijn na de schoolvakantie?’

Groetjes Kim“

Het antwoord

Hi Kim,

Helaas is het vaak zo dat tickets en accommodaties buiten de schoolvakanties een stuk goedkoper zijn. Om deze reden een kind ziek melden zou ik echt afraden. De school kan in dit soort situaties een leerplichtambtenaar op pad sturen om bij jullie thuis te kijken of je dochter echt ziek is. Dit komt vaker voor vlak na schoolvakanties als de school het niet vertrouwt. En terecht, want anders zou iedereen voor die goedkopere tickets na de zomervakantie gaan.

Niet alleen riskeer je dus een enorme boete die op kan lopen tot honderden euro’s, ook kom je in het vizier bij de kinderbescherming. Dat wil je natuurlijk helemaal niet hebben. Een paar honderd euro minder voor de tickets kan je dus uiteindelijk een flinke boete opleveren en heel veel gezeik. Naar mijns inziens is dit het niet waard.

Groetjes Laura

