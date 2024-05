Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ga je op reis? Deze fout maken mensen veel met hun paspoort

Op je paspoort staat een datum waarop jouw document verloopt. Tot die tijd zit je goed met jouw reisdocument, toch? Nou, in sommige landen hanteren ze een andere aanpak als het gaat over de verloopdatum.

Dit zijn van die dingen waar je pas achter komt als je er zelf tegenaan loopt. Vandaar dat we je bij Metro alvast voor zijn. Stel jouw paspoort verloopt 10 juli 2024 en je wilt in juni op vakantie, dan ben je ‘safe’, zou je denken, en kun je na je vakantie een nieuw paspoort aanvragen. Dat is dus niet overal het geval. Nu we het toch over reizen hebben, wist je dat deze stoelrij in het vliegtuig de meeste kans maakt op een first class-update?

Vervaldatum paspoort

Veel landen, zeker buiten Europa, eisen dat de geldigheidsdatum duurt tot na de geplande reisdata. Sommige landen eisen daarbij dat je drie maanden speling hebt tot de verloopdatum en andere landen eisen zes maanden.

„Veel landen, vooral in Azië en het Midden-Oosten, eisen dat je paspoort nog zeker zes maanden geldig is tot de verloopdatum”, legt Katy Nastro aan HuffPost uit. Ze werkt voor een aanbieder van vliegreizen. Stel je vliegt naar Vietnam in juli, dan moet je paspoort zeker tot en met januari geldig zijn.

Drie of zes maanden speling verloopdatum

David Alwadish, van een paspoort- en visum-organisatie, legt uit dat deze termijn per land verschilt. „Landen waarvoor je een (meerjarig) visum nodig hebt, kunnen soms eisen dat je paspoort nog zeker een jaar geldig is.”

Volgens zowel Nastro als Alwadish zijn een hoop mensen niet op de hoogte vandeze drie of zes maanden paspoort-regel. Bijvoorbeeld landen als Jordanië, Oman, Egypte, De VS, Argentinië, Cambodja, Cuba, Verenigde Arabische Emiraten, Mexico, Brazilië, Tanzania, Laos, Taiwan, Malediven, Ghana, Indonesië, China, India, Suriname, Thailand, Kenia en Nieuw-Zeeland, hanteren de zes maanden speling.

Marokko eist bijvoorbeeld 90 dagen speling en Zuid-Afrika een maand, schreef MAX Vandaag eerder.

Bufferperiode

Alwadish adviseert altijd een bufferperiode in te calculeren voor de verloopdatum van jouw paspoort. Bijvoorbeeld ook voor als je vertragingen of verlenging van jouw reis meemaakt. Dat laatste kan natuurlijk doordat je graag langer wilt blijven, maar kan ook gebeuren doordat er zich iets onverwachts of onprettigs voordoet.

„Stel dat je ernstig ziek wordt of een ongeval krijgt en dan langer in dat land moet blijven dan de bedoeling was. Als je paspoort tijdens deze ongeplande tijd verloopt, kan dit een berg problemen veroorzaken als je het land probeert te verlaten”, aldus Nastro.

Voorbereid op reis

Een paspoort is tien jaar geldig, dus vaak hoeft men daar niet om te stressen. Maar verloopt jouw paspoort binnen een paar maanden? Check dan even de toelatingseisen van het land waar je naartoe reist. Of verleng op tijd je paspoort. Deze reiskenners adviseren om een paspoort een jaar voordat het verloopt, te verlengen.

Controleer op voorhand dus de toelatingseisen van jouw bestemming. Bijvoorbeeld op de website van een ambassade, het ministerie van Buitenlandse Zaken of de reisadviezen van de immigratiedienst op jouw bestemming. En ook de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij checken over geldigheid van het paspoort is geen overbodige luxe.

En hanteert een land de zes of drie maanden-regel? Dan tel je de zes of drie maanden op bij de dag dat je terug naar Nederland gaat. Dus niet vanaf de dag dat je vertrekt. Dan weet je zeker dat je goed zit.

