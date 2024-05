Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo ga je om met een bomvolle agenda volgens de psycholoog

Hijgend van de ene naar de andere afspraak. De weekenden vol en altijd druk, druk, druk. Maar waarom plannen we ons leven zo vol? Met die vraag kloppen we in Metro’s podcast De Werkvloer aan bij psycholoog Najla Edriouch.

Zo’n 25 procent van de jonge werkenden tussen de 18 en 34 jaar oud heeft last van burn-outklachten, blijkt uit het meest recente onderzoek van TNO en het CBS. De hoogste tijd om die cijfers serieus te nemen. Daarom brengen we iedere podcastaflevering een bezoek aan de psycholoog.

Psycholoog Najla Edriouch

Najla Edriouch is GZ-psycholoog, raadpleegt de wetenschap om anderen te helpen en deelt maandelijks haar psychologische kennis online én offline met zo’n 40.000 mensen. Edriouch is expert als het gaat om mentale gezondheid. In deze aflevering van De Werkvloer leggen we haar een stelling voor: ‘Met een bomvolle agenda word je gezien als geslaagd’.

„Helaas wel”, begint ze. „Tegenwoordig is het zo dat als je maar druk, actief en bezig bent, dan word je al snel als succesvol gezien door de omgeving.” Soms slaan we door in het succesvol willen zijn, vervolgt ze. Dat is niet een individueel probleem, maar een probleem van de maatschappij, vult ze aan. „We hebben met zijn allen het gedachtegoed omarmd dat we alles uit onszelf moeten halen en dat alles mogelijk is.” Alles kunnen worden wat je wilt, als je maar je best doet, dat levert veel druk op. Lukt het niet? Dan lijkt dat onze eigen schuld.

Tegelijkertijd zijn de omstandigheden sub-optimaal. De woningmarkt is oververhit, lang niet iedereen heeft een vast contract, prijzen stijgen. „Wat dat betreft wordt het allemaal best lastig gemaakt.”

Wees tevreden

„Ik zou hopen dat we vaker tevreden zijn met hoe dingen zijn en waar je staat”, veel mensen vergeten daarvan te genieten, stelt Edriouch. Die tevredenheid kun je op verschillende vlakken creëren.

„Soms hoor je bijvoorbeeld mensen die gaan hardlopen, 5 kilometer kunnen rennen en dan direct door willen naar de 10 kilometer. Dan kun je ook eens kijken: hoe lang kan ik die 5 kilometer op een leuke manier blijven lopen?” Of heb je een leuke baan: hoe kun je het nog leuker maken in die functie, zonder direct door te willen naar de volgende stap? „Dankbaarheid en stilstaan bij wat je hebt, dat maakt gelukkiger, weten we vanuit de psychologie.”

Anti-stress tips

Daarnaast benadrukt Edriouch dat stress an sich helemaal niet zo slecht is, tenzij je langdurig last hebt van stress. „Het is belangrijk te zoeken naar een balans tussen dingen die energie geven en dingen die energie kosten.” Benieuwd hoe je dat precies doet? Je hoort er alles over in de nieuwste aflevering van Metro’s podcast De Werkvloer.

