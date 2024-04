Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Honger in de wereld neemt verder toe

De honger in de wereld nam ook vorig jaar weer toe. De Verenigde Naties en andere internationale organisaties waarschuwen dat 282 miljoen mensen te maken hadden met acute voedselonzekerheid, een toename van 24 miljoen mensen ten opzichte van een jaar eerder.

In een jaarlijks rapport over voedselcrises in de wereld worden conflicten, extreem weer en economische problemen omschreven als belangrijkste redenen dat mensen honger lijden. Sinds 2016 is het aantal mensen dat te maken heeft met ernstige voedselonzekerheid toegenomen van 108 miljoen naar 282 miljoen, zegt een bestuurder van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties.

In landen als de Democratische Republiek Congo, Nigeria, Afghanistan, Jemen, Syrië en Ethiopië is sprake van voedselcrises die zich al jaren voortslepen. Ook in conflictengebieden als de Gazastrook wordt de situatie gezien als zeer alarmerend. In dat geïsoleerde kustgebied zitten veel burgers vast terwijl Israël op grote schaal aanvallen uitvoert.

Een wereld vol welvaart

Met acute voedselonzekerheid wordt bedoeld dat het leven en levensonderhoud van mensen in gevaar komt doordat ze niet genoeg te eten hebben. De grootschalige voedseltekorten leiden tot verontwaardigde reacties. „In een wereld vol welvaart, verhongeren er kinderen”, schrijft VN-topman António Guterres in het voorwoord.

Er staat ook goed nieuws in het rapport. In zeventien landen verbeterde de situatie, waaronder ook in Oekraïne. De VN zegt dat verdere vooruitgang in 2024 ook zal afhangen van het verloop van conflicten. Op sommige plekken, zoals in Gaza en Soedan, kan de situatie snel verbeteren als weer humanitaire hulp naar geïsoleerde gebieden gestuurd kan worden.

