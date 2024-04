Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kees van der Spek vindt agressieve meesteroplichter na tip van Roué Verveer: ‘Ben pissed’

Kees van der Spek kwam gisteravond in Oplichters Aangepakt een meesteroplichter op het spoor dankzij een tip van niemand minder dan cabaretier Roué Verveer.

Vorige week was er ook al BN’er in de aflevering: Rob Geus. Een oplichter gebruikte op een datingapp waar hij ouderen benaderde een foto van het televisiegezicht.

Meesteroplichter Rob in Oplichters Aangepakt

In de aflevering is Van der Spek op zoek naar oplichter Rob uit Noord-Holland, die in korte tijd veel mensen oplichtte en daarna met de noorderzon vertrok. Ook de politie is naar hem op zoek. Meerdere slachtoffers komen aan het woord, die allemaal voor duizenden euro’s zijn opgelicht door hem. In totaal heeft hij ongeveer een ton met zijn praktijken binnengeharkt.

Zijn modus operandi: een advertentie op Marktplaats plaatsen waarin hij een woning in Zwanenberg verhuurt. Hij spreekt af met zijn slachtoffers om het huis te laten zien en vraagt hen om 3600 euro, zogenaamd voor een maand huur en twee maanden borg. Ze betalen en krijgen dan ineens midden in de nacht een spraakbericht met de mededeling dat het niet meer doorgaat, omdat hij kanker heeft. „Hij moest aan de chemo en kon onder deze omstandigheden het huis niet meer verhuren”, vertelt een slachtoffer. Hij zegt dat hij het geld terugstort, maar dat gebeurt maar niet. „Hij was niet meer bereikbaar en nam zijn telefoon niet meer op.”

Rob leverde ook Roué van der Veer een streek

Rob blijkt zich ook de woede van cabaretier Roué van der Veer op de hals te hebben gehaald. „Ik ging vorig jaar optreden in Suriname, wat ik vaker doe. Als ik daar optreed, probeer ik mijn kaartprijs zo laag mogelijk te houden, zodat veel mensen mij kunnen zien. Het gaat daar economisch niet goed, dus daar houd ik rekening mee. Die mensen willen lachen.”

Hij verkoopt zijn kaarten alleen fysiek. Op een dag ziet hij op Facebook dat zijn kaarten online voor een veel duurdere prijs worden verkocht. „Ik ben zo boos geworden, zo pissed. Ik doe het juist om iedereen een kans te geven kaarten te kopen. In mijn ogen is dit oplichten.” De man die hierachter zit is oplichter Rob.

Confrontatie in Suriname

Zo ontdekt Van der Spek dat Rob in Suriname zit. Samen met gedupeerde Mohamed reist hij af naar het land en weten ze hem op het spoor te komen. „Er krijgen nog heel veel mensen geld van jou”, zegt Van der Spek als hij Rob aanspreekt. „Is dat zo?”, reageert hij. „Wil je een interview hebben? Dat kost 10.000 euro.” Dat is Van der Spek absoluut niet van plan. „Waarom zou ik een oplichter betalen voor een interview?” Als Mohamed hem zachtjes bij zijn arm pakt, wordt hij agressief. „Niet aanraken. Als ik je aanraak, draai ik je nek om.”

Later die avond gaan Van der Spek en het team een hapje eten en staat Rob ineens voor hun neus. Hij heeft ontdekt waar ze logeren en kiest voor de tegenaanval. De presentator pakt snel zijn telefoon erbij om het vast te leggen. De oplichter stelt voor om een colaatje te drinken. „Ik wil een colaatje met je drinken als je die mensen terugbetaalt”, antwoordt Van der Spek. Rob blijft alles ontkennen. „Ik ken hem niet eens. Ik heb niets gedaan.” Tot een oplossing komt het dan ook niet in Suriname. Het onderzoek van het Openbaar Ministerie loopt ondertussen nog altijd.

Kijkers werden zelf ook agressief van de man:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#oplichtersaangepakt #keesvanderspek #rtl5 heb zelden zoveel agressie gevoeld als bij deze oplichter Rob… — Chivu, de man van staal (@EnzoEric79) April 23, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Je kunt Oplichters Aangepakt terugkijken via Videoland.

Vorige Volgende

Reacties