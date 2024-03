Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat is borderline en welke kenmerken horen daarbij?

De wereld van psychologie lijkt mensen steeds meer te interesseren. Zo worden Metro-artikelen over bijvoorbeeld narcisme en giftige relaties veelvuldig gelezen. Vandaag duiken we in een andere persoonlijkheidsstoornis: borderline. Wat is borderline en welke kenmerken horen hierbij?

Borderline

Borderline is een persoonlijkheidsstoornis die valt in cluster B, lezen we op Thuisarts. Dat betekent dat mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis zich moeilijk kunnen beheersen, net als mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Dat betekent echter niet dat deze twee dingen hetzelfde zijn. Een persoonlijkheidsstoornis kan onder meer ontstaan door bijvoorbeeld (seksueel) misbruik in de jeugd, verwaarlozing of juist overbescherming, psychische problemen bij ouders of een pestverleden.

Het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen zet een aantal kenmerken van mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis uiteen:

De emoties zijn instabiel, lastig om te reguleren

De persoon heeft moeite met het beheersen van impulsen

Binnen relaties ontstaan vaak moeilijkheden

Soms ervaart deze persoon hevige emoties, de andere keer juist een vlak gevoel

Er kan sprake zijn van schadelijk en impulsief gedrag (zoals alcohol- of drugsmisbruik)

Het beeld van anderen kan snel veranderen, bijvoorbeeld na een teleurstelling in het contact

Er kan een angst voor afwijzing en verlating zijn

Diagnose

Psychologen gebruiken een aantal vaststaande criteria om een borderline persoonlijkheidsstoornis vast te stellen. Als iemand aan de algemene kenmerken voldoet die hier boven staan, plus ten minste vijf van de criteria, is de aanwezigheid van borderline waarschijnlijk. Dit zijn de criteria:

Herhaalde zelfmoordpogingen of zelfbeschadiging

Extreme verlatingsangst

Heftige stemmingswisselingen

Een chronisch leeg gevoel

De persoonlijke relaties zijn instabiel

Impulsiviteit met kans op schade (bijvoorbeeld roekeloos rijden, alcohol- of drugsmisbruik)

Woede-uitbarstingen of een woede die niet past bij de aanleiding

Achterdochtigheid onder invloed van hoge spanningen

Het is moeilijk om een stabiel zelfbeeld te behouden

Let op: dit is niet bedoeld om jezelf of anderen mee te diagnosticeren. Verkeert je mentale gezondheid in zwaar weer of denk je psychologische hulp nodig te hebben, raadpleeg dan een arts. Hij/zij kan je verwijzen naar een psycholoog.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).

