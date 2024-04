Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jan Slagter bij Renze op Zondag: ‘Heb wel suggesties voor omroepen die zouden kunnen stoppen’

De omroepwereld dreigt flink op de schop te gaan. Als het aan de Commissie Van Geel ligt, zijn er straks nog maar zes omroepen in plaats van elf. Omroep MAX-baas Jan Slagter ziet wel mogelijkheden om dat te doen, zei hij gisteravond in het RTL 4-programma Renze Op Zondag.

Er is nogal wat gaande in Hilversum. Het rapport van de Commissie-Van Rijn over grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep legde in februari een bom onder de NPO. En vorige week bleek dat staatssecretaris Fleur Gräper (Media) de huidige concessie van de NPO met twee jaar wil verlengen. Dat betekent dat er niet weer een nieuwe vergunning komt voor vijf jaar als de huidige in 2026 afloopt. Hierdoor kan een toekomstig kabinet – waar PVV, VVD, NSC en BBB nu over onderhandelen – sneller veranderingen doorvoeren bij de publieke omroep.

De grootste partij PVV wil dat de financiering van de NPO helemaal moet worden stopgezet, de VVD wil ongeveer 400 miljoen euro bezuinigen en NSC wil het aantal televisiezenders terugbrengen van drie naar twee.

Een in september verschenen rapport van de commissie onder leiding van oud-CDA-politicus Pieter van Geel adviseerde al om ingrijpend te moderniseren. Een van die aanbevelingen hieruit was om het aantal ledenomroepen te verlagen.

Jan Slagter bij Renze op Zondag: ‘Waarom zou dat gek zijn?’

„We hebben zes uitzendlicenties en een aantal van die licenties wordt gedeeld met andere omroepen. Dat is een technische oplossing”, zegt Slagter. „Ik heb in het verleden wel eens gezegd: er is wel een voordeur bij de publieke omroep, maar geen achterdeur. Dus sommige omroepen zouden ook wel eens kunnen zeggen: misschien zit onze missie er wel op en stoppen we ermee. Waarom zou dat gek zijn? We hebben de verzuiling gehad.”

De Omroep MAX-baas zegt ‘best wel suggesties’ te hebben voor omroepen die dan wellicht zouden kunnen stoppen. Welke dat zijn, laat hij in het midden. „Die ga ik hier niet noemen.”

Slagter suggereert delen van licentie

Slagter ziet wel een mogelijkheid om in het aantal omroepen te snijden, bijvoorbeeld door het delen van een licentie. „Je kunt nu heel gemakkelijk het bestel binnenkomen met 50.000 leden, misschien dat daar ook naar gekeken moet worden”, oppert hij.

Toch vindt Slagter het karakter van de NPO zoals het is, met verschillende geluiden, wel belangrijk. „Dat externe pluriforme van Ongehoord Nederland tot en met de VPRO, dát geluid vertegenwoordigt Nederland en daar sta ik voor”, zegt hij. „En ik vind dat we dat moeten blijven houden.”

Je kunt Renze op Zondag terugkijken via Videoland.

Vorige Volgende

Reacties