Psycholoog deelt 20 signalen die wijzen op een giftige relatie

Soms valt een relatie die niet lekker loopt, nog te redden. Maar soms zijn relaties ook gewoon puur giftig, en kun je er beter een punt achter zetten. Een psycholoog deelt twintig signalen die daarop wijzen.

20 signalen die wijzen op een giftige relatie

Psycholoog en relatie-expert Kelly E Green deelde de signalen met het Amerikaanse Psychology Today. Ze zegt dat de meeste relaties zowel gezonde als ongezonde aspecten hebben, en dat dat juist zo gevaarlijk is, omdat de gezonde aspecten ervoor kunnen zorgen dat je in giftige of ongezonde relaties blijft.

Dit zijn de twintig signalen:

Je voelt je vaker gekwetst dan geliefd in je relatie. Je hebt vaak een schuldgevoel of schaamt je voor de manier waarop je je gedraagt tegenover je partner. Je kijkt niet echt uit naar je tijd samen, het is eerder een gevoel van het ‘tolereren’. Je maakt je vaak zorgen over hoe de dingen zullen gaan of het voelt alsof je op eieren loopt als je samen bent. Je klaagt vaak tegen anderen over je relatie. Je voelt je erg onzeker in de relatie. Het staat andere gezonde relaties in de weg, of zorgt ervoor dat je je niet geliefd voelt. De relatie is een bron van angst, waardoor je minder productief bent. Je partner zegt tegen je dat je geluk hebt dat je hem of haar hebt, omdat niemand anders je zou willen. Je dagdroomt over iets wat ervoor zorgt dat je partner uit je leven is. De relatie veroorzaakt leed in andere (gezondere) relaties in je leven. Er is sprake van emotioneel, fysiek, financieel of seksueel misbruik, verwaarlozing of uitbuiting. Je blijft vooral in de relatie omdat je niet alleen wilt zijn. Je hebt het gevoel dat je jezelf niet kunt zijn bij je partner, of dat je in slechte zin bent veranderd sinds hij of zij in je leven is. Je blijft in de relatie omdat je denkt dat je een betere relatie niet verdient, of niet gaat vinden. Je blijft vooral in de relatie omdat je het gevoel hebt dat je de ander iets verschuldigd bent. Je blijft in de relatie omdat je denkt dat de ander niet zonder jou kan of zichzelf pijn zal doen als je weggaat. Je blijft vooral in de relatie om hoe het vroeger was of wat het ooit zou kunnen zijn. Mensen die je vertrouwt, denken dat de relatie ongezond is. Je hebt hard aan de relatie gewerkt, maar je ziet geen verandering die ervoor zorgt dat je je gesteund en veilig voelt.

