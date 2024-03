Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Amerikaanse dokter deelt opvallende tip tegen keelpijn

Het mag dan wel eindelijk lente zijn, nog steeds kan het flink fris zijn buiten en dat brengt de kans op verkoudheid met zich mee. Maar geen zorgen, want de Amerikaanse dokter Linda Yancey heeft een oplossing voor mensen die rondlopen met een kriebelende keel: augurkensap.

Keelpijn, het kan behoorlijk vervelend zijn. Een beetje verlichting van die pijn is dan ook welkom als je al dagen met een zere keel rondloopt. Een kopje thee met honing kan helpen, maar aan augurkensap heb je waarschijnlijk nog niet gedacht. Wist je trouwens dat er verschillende soorten hoest zijn die je kunt hebben?

Zoutgehalte in augurkensap helpt tegen keelpijn

Toch kan kan augurkensap goed helpen tegen een zere keel, stelt de Amerikaanse dokter Linda Yancey. Ze is gespecialiseerd in infectieziekten bij het Memorial Hermann Health System in Houston. „Wanneer je iets drinkt met een hoger zoutgehalte dan de zoutconcentratie in je lichaam, helpt dit bij het verminderen van ontstekingen”, legt ze uit aan welnessplatform Well + Good. „Augurkensap bevat 3,5 tot 5 procent zout, terwijl ons lichaam maar een zoutconcentratie van zo’n 0,4 procent heeft.”

Goed nieuws dus voor de liefhebbers van augurken onder ons. Maar wie er niet aan moet denken om een pot augurkensap aan zijn of haar mond te zetten: niet getreurd. Thee met honing is en blijft ook een effectieve manier om je keelpijn tijdelijk te verzachten, aldus dokter Yancey.

Een tijdelijke oplossing

Bovendien is augurkensap niet een of ander wondermiddel dat je keelpijn in één klap doet verdwijnen. Yancey benadrukt dat het slechts een tijdelijke oplossing is. „Het zorgt voor een kleine afname van de symptomen, gedurende ongeveer 10 tot 15 minuten.” Let wel op dat je niet té vaak een slokje van het augurkensap neemt, of dat je er alleen mee gorgelt, juist omdat het zo zout is. Te veel zout binnenkrijgen is slecht voor je.

Wie geen augurken in huis heeft, kan overigens heel makkelijk zelf een zoutig drankje maken door een theelepel zout met een beetje warm water de mengen. Het beste is om een paar keer te gorgelen en deze zoute substantie niet op te drinken.

