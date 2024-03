Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

In dit land zijn mensen het gelukkigst (en waarom)

Niet alle landen zijn hetzelfde, en dat is maar goed ook. Anders is er op den duur weinig leuks meer aan vakantie. En ook hoe gelukkig mensen zijn in het land waar ze wonen, verschilt sterk. Er is één land ter wereld waar mensen het gelukkigst zijn: Finland. Dat blijkt uit het World Happiness Rapport, dat vandaag is uitgebracht. Fijn om te weten: Nederland doet het ook goed!

We vertellen je waarom de Finnen zo tevreden zijn. Het is niet de eerste keer dat Finland als winnaar uit de bus komt, dat is al jaren achtereen zo. Metro mocht eens op reis om het recept voor geluk te testen, en kwam als herboren thuis.

Gelukkigste land ter wereld

Finland is al sinds 2018 in het bezit van de titel ‘gelukkigste land ter wereld’ en het lijkt erop dat die titel nog wel even in het noorden blijft. Voor de Finnen zijn er een paar basisregels voor geluk en hoeft het allemaal niet zo ingewikkeld te zijn.

De vier basiselementen bestaan uit een nauwe band met de natuur, een nuchtere levensstijl, het eten van verse ingrediënten en een duurzame benadering van het leven. Ook zijn er een aantal lifehacks die Finnen regelmatig toepassen en voor sommigen zelfs bij hun dagelijkse routine horen. In het land is overal bos, dus binnen no time ben je omringd met groen, frisse lucht en heerlijke stilte. Regelmatig wandelen doet de Finnen (en jou ook) veel goeds. 75 procent van het land is bedekt met groene bossen, weg met die verstedelijking.

Finland is daarnaast het land van de sauna en direct daarna duiken de Finnen het koude water van de zee of een meer in. En het eten? Dat is veelal vers, lokaal geoogst én seizoensgebonden.

😁 Top 10 gelukkigste landen Finland Denemarken IJsland Zweden Israël Nederland Noorwegen Luxemburg Zwitserland Australië

