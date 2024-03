Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hier ergeren Nederlanders zich het meest aan op vakantie

Eindelijk, een welverdiende vakantie en het zonnetje schijnt ook nog eens. Je rolt uit bed rond een uur of negen en begint aan je weg naar het strand of zwembad. Totdat je ziet dat op élk strandbedje al een handdoek ligt, maar de bijbehorende mensen nergens te bekennen zijn. Irritant hè? Reisorganisatie TUI heeft onderzoek gedaan naar de grootste irritaties op vakantie van Nederlanders en ‘handdoekje leggen’ hoort er absoluut bij.

Ook deden ze onderzoek naar wie ‘de regelaar’ is van de vakantie. Wie boekt de vluchten, zorgt voor een transfer en kiest het hotel uit? 81 procent van de vrouwen is van mening dat zij de kar trekken op dat gebied. Maar 65 procent van de mannen denkt dat ze die beslissingen juist samen maken met hun partner.

Irritaties op vakantie

Ook jij hebt je vast weleens geërgerd als je op vakantie was. Misschien wel omdat je te veel Nederlanders om je heen hoorde (vermijd dan deze bestemmingen tijdens Pasen), of omdat je hotelkamer nét niet helemaal schoon was. Dit zijn de grootste irritaties op vakantie (met het percentage van Nederlanders die zich eraan storen):

Asociale toeristen (58 procent)

Handdoekje leggen bij het zwembad (49 procent)

Vieze kamer (45 procent)

Slecht bed (38 procent)

Andermans kinderen (19 procent)

Eten is niet lekker (18 procent)

Weinig ligbedden bij zwembad/strand (17 procent)

Klappen als het vliegtuig geland is (12 procent)

Opdringerig personeel (11 procent)

File of vertraging (10 procent)

Het weer (5 procent)

Vroeg opstaan om een handdoek op een ligbed neer te leggen, is dus één van de grootste irritaties. Toch zegt 15 procent dat ze dat zelf ook weleens gedaan hebben. 30 procent heeft daar zelfs de wekker voor gezet, 45 procent heeft een handdoek op een ‘gereserveerd’ bedje weggehaald.

Geld is geen bezwaar

Ondanks dat het leven duurder is geworden de laatste tijd, willen én gaan Nederlanders alsnog op vakantie. Op de plek van bestemming letten ze ook niet beter op hun centen dan normaal. Vooral 18- tot 29-jarigen (96 procent) zeggen hun geld juist makkelijker uit te geven op vakantie, maar dat is waar voor een meerderheid van alle leeftijdsgroepen. 60-plussers (70 procent) gaven het minst aan hun geld over de balk te smijten op vakantie.

Een meerderheid geeft daarnaast aan dat ze niet minder vaak op vakantie gaan vanwege de inflatie en stijgende kosten.

