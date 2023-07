Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Inwoners Finland al jaren ‘het gelukkigst’, waarom? Metro nu in Lapland om dat te testen

Al zes keer verscheen er overal te wereld een persbericht: inwoners van Finland zijn de gelukkigste mensen ter wereld. Zes jaar op rij zelfs… dit voorjaar was het weer zover. Voor Metro was dat een reden om voor een reisverhaal eens naar Finland af te reizen en om te horen of die Scandinaviërs nou echt zo happy zijn.

Verslaggever Erik Jonk trekt tot en met morgen door Lapland, om precies te zijn. Natuurlijk om een inspirerend reisverhaal boordevol tips voor het verrassende Lapland in de zomer op te tekenen. Maar ook om te zien of die mensen in Finland toch echt zo gelukkig zijn als wordt gesteld. Grappig genoeg kregen we al snel te horen dat de Finnen kort na het verschijnen van dat zesde geluks-persbericht op rij voor Finse begrippen een ‘enórme domper’ te verwerken hadden gekregen. De reden… Loreen won namens Zweden het Eurovisie Songfestival, terwijl bij de oosterburen zo’n beetje iedereen dacht dat Käärijä de winst voor Finland nu echt weer eens ging binnenslepen. Je weet wel, met Cha Cha Cha. Niet dus, wát een partijtje ongeluk bij elkaar.

Veel meer over Metro in Lapland lees je hier binnenkort (over dat het er momenteel 24 uur per dag licht is bijvoorbeeld…)

Finland scoort met natuur, eenvoud, duurzaamheid en eten

Je kunt er misschien lacherig over doen, maar de zoektocht naar het gelukkigste volk ter wereld is een behoorlijk serieuze aangelegenheid. Onderzoekers interviewen talloze inwoners van net zo talloos veel landen om te komen tot een World Happiness Rapport. Het gaat daarbij om wetenschappers van het Gallup Institute uit Amerika, dus daar hebben inwoners uit Finland geen voordeel van. Er wordt naar van alles gevraagd, maar Finnen scoren op vier punten zó hoog dat de gouden medaille ‘gelukkigste volk’ weer eens naar het land van Jari Litmanen en Sanna Marin ging.

Metro schreef eerder al een verhaal over een Finse psychologisch onderzoeker, die verklaarde waarom zijn landgenoten zo gelukkig zijn. Maar, misschien nog wel belangrijker, hij gaf ook vijf tips hoe jij een zelfde mindset als die dekselse Finnen voor elkaar kunt krijgen. Hieronder lees de vier belangrijkste punten voor Finland uit het World Happiness Rapport op een rij. Daarbij heel kort alvast een beoordeling van onze verslaggever ter plaatse.

1. Een diepe band met de natuur

Naast de 187.000 meren is 75 procent van Finland bedekt met uitgestrekte groene bossen. Finland telt 41 nationale parken en biedt zowel burgers en bezoekers gelijke rechten met Everyman’s Rights – de vrijheid om door de natuur te dwalen en te genieten van buitenactiviteiten, ongeacht wie het gebied bezit of bewoont. Het is geen wonder dat Finnen een diepe band met de natuur koesteren – en geluk vinden in de vele voordelen die de natuur biedt. Het is bijvoorbeeld bewezen dat zelfs 15-20 minuten in het bos de bloeddruk verlaagt en stemming verbetert.

Metro: ‘We zijn het bordje met #Worlds Purest Air al tegengekomen en nee, voor het woord ‘stikstofproblematiek’ is – en dat hoeft ook niet – nog geen Fins woord bedacht.’

2. Genieten van een eenvoudige levensstijl

Favoriete Finse gewoonten en activiteiten zijn vrij eenvoudig. De Finse sauna, een cruciale bron van wellness in Finland, is een wereldberoemd instituut dat bekend staat om zijn gezondheidsvoordelen. Gecombineerd met een verfrissende duik in een nabijgelegen meer in de zomer, of ‘s winters een stoere duik in een ijsgat, een sauna – door velen beschouwd als een levensstijl – draagt stevig bij tot het Finse geluk.

Metro: ‘Geef die Finnen een kano voor een tocht op een rivier en drie keer per week een hete sauna (wij deden beide natuurlijk ook) en je hoort ze niet meer.’

👏 Top 10 'gelukkige landen' 1. Finland 2. Denemarken 3. IJsland 4. Israël 5. Nederland 6. Zweden 7. Noorwegen 8. Zwitserland 9. Luxemburg 10. Nieuw-Zeeland. Je ziet: de Amerikaanse onderzoekers vonden maar één heel erg gelukkig volk buiten Europa.

Wat voor geluk is er nog meer in Finland te vinden?

3. Een toewijding aan duurzaamheid

Voor Finnen is duurzaamheid traditioneel gezien erg belangrijk – of het nu gaat om het behoud van de omringende natuur, cultureel erfgoed of het maken van innovaties voor dagelijks gebruik. Van meubels tot kleding, Fins design is naadloos geïntegreerd in het dagelijks leven in Finland. In een land vol spannende contrasten en de natuur als eindeloze inspiratiebron, speelt duurzaamheid een invloedrijke rol voor het geluk van het land.

Metro: ‘We zien vooral veel (liefde voor) hout, maar ook opvallend en iets heel anders: Finland als heeft de hoogste dekkingsgraad als het om internet gaat. Hoe diep in Lapland ook, er is altijd wifi (of dat wi-finland betekent, geen idee).’

4. Liefde voor seizoensgebonden en lokaal eten

Fins eten is eenvoudig, heerlijk en gebaseerd op verse, natuurlijke ingrediënten. Met ‘s werelds schoonste lucht, zuiver water uit duizenden meren, en een rijkdom aan wilde ingrediënten – zoals bessen, paddenstoelen en kruiden – die in de bossen van het land kunnen worden verzameld, is voedsel een van de essentiële elementen van geluk voor Finnen.

Metro: ‘Finse koks willen ons vooral laten kennismaken met rendiervlees… we hebben dat nu in meerdere vormen voorgeschoteld gekregen. Maar die eenvoud klopt: de maaltijden zijn simpel maar puur en oh zo lekker.’

Wil je nu al inspiratie opdoen voor Lapland / Finland? Kijk dan eens op het Instagramaccount van Our Finland (408.000 volgers).