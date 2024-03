Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Volgens deze psychologen is dagdromen niet slecht en mogen we ‘t juist vaker doen

Er zijn momenten waarop het minder handig is (wanneer je een auto bestuurt, om maar iets te noemen), maar over het algemeen is dagdromen zo slecht nog niet. Verschillende psychologen leggen uit waarom.

Volgens stresscoach Ruud Meulenberg brengen we 30 tot 50 procent van de dag door in onze eigen gedachten. Dat kunnen alledaagse gedachten zijn (‘wat zal ik straks lunchen?’), maar ze kunnen ook fantasievormen aannemen. Hoewel beide varianten voor- en nadelen kennen, zijn psychologen overtuigd: dagdromen, dat zouden we allemaal wat meer moeten doen.

Kan dagdromen negatief zijn?

Dat betekent overigens niet dat overdag met je hoofd in de wolken lopen niets dan positief is. Wanneer het extreme vormen aanneemt, wordt het maladaptief dagdromen genoemd. Dit mag dan geen officiële mentale ziekte zijn, echt goed is het ook niet. Volgens onderzoekers van de Cleveland Clinic wordt het onbewust als coping mechanism gebruikt. Mensen die niet tevreden zijn met hun dagelijkse leven, vluchten naar een fantasiewereld om de realiteit niet onder ogen te hoeven zien.

Heb je met die maladaptieve vorm te maken, dan kan dat onder andere leiden tot stress, angsten en OCD (dwangstoornis). Het moeilijke aan deze vorm van dagdromen? Iemand ermee diagnosticeren lukt niet zomaar. De Israëlische klinisch psycholoog Eli Somer, die de term in 2002 bedacht, vertelt namelijk dat de grens tussen normaal en maladaptief dagdromen dun is. Geen connectie met de realiteit meer voelen en van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat in gedachten verzonken zijn, zijn enkele symptomen. Als je daarbij complete verhaallijnen met terugkerende karakters verzint, kan het volgens de Cleveland Clinic reden tot zorg zijn.

De positieve kanten van dagdromen

Beheersen die dromen niet het merendeel van je dag, dan is er niets aan de hand. Het kan juist positieve werkingen hebben: vooral op het gebied van mentale gezondheid en zelfontwikkeling blijkt dagdromen zo erg nog niet. De Amerikaans-Canadese psycholoog en neurowetenschapper Daniel Levitin vertelt tegen Flow dat die gedachten dé manier zijn om rust te vinden in een verder rusteloze wereld. Dankzij dagdromen kunnen we omgaan met de stortvloed aan informatie die dagelijks op ons afkomt, aldus de neurowetenschapper.

Bovendien maakt dagdromen ons creatiever. Chris Griffiths en Caragh Medlicott, auteurs van The Creative Thinking Handbook, leggen aan Stylist uit hoe dat zit. Volgens hen zorgt diep in je eigen gedachten verzonken zitten ervoor dat je vrijer denkt. ‘Ja maar’ bestaat dan even niet: alles in je fantasie lijkt mogelijk. Hierdoor groeit je creatieve energie en lukt het ook in de realiteit om oplossingsgericht te denken.

Het laatste voordeel lijkt met de kennis over maladaptief dagdromen een beetje tegenstrijdig, maar werd toch ondervonden door Harvard-wetenschappers. Volgens hen verkleint het namelijk ook de kans op stress en angsten. Wie té veel dagdroomt loopt er juist risico op, maar wie in een gezonde mate ronddwaalt in zijn dagdromen, heeft er eerder baat bij.

