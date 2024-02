Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit kost het als de NS tien nieuwe treinen koopt

Van auto’s weten we ongeveer wat we ervoor neer moeten leggen. Maar wat kost een een nieuwe trein? Of beter gevraagd: wat kosten de tien nieuwe intercity’s van de NS?

Tien nieuwe treinen voor 150 miljoen euro

De vraag komt niet uit het niets. De Nederlandse Spoorwegen (NS) bestellen namelijk nog tien extra Intercity’s Nieuwe Generatie (ICNG), bovenop de 99 al eerder bestelde treinen. Dat gaat ruim 150 miljoen euro kosten, bevestigt een woordvoerder van de spoorvervoerder na berichtgeving in het Algemeen Dagblad.

Tot nu toe ontving de NS van de eerder gekochte treinen nog maar zestien exemplaren van fabrikant Alstom. De eerste nieuwe intercity’s op het spoor vertoonden ook nog verschillende „kinderziektes”, zoals onterechte rem-meldingen, die waarschijnlijk pas later dit jaar zijn opgelost. Toch heeft de NS vertrouwen in de nieuwe trein, benadrukt de woordvoerder. Volgens hem komt ook uit prognoses naar voren dat er nog meer van deze treinen nodig zijn.

Meer comfort en snelheid

„De levering duurt langer dan gewild. Dat is heel vervelend”, zegt hij. Maar dat had onder meer te maken met leveringsproblemen van materialen. „We zijn blij dat we de bestaande bestelling hebben kunnen uitbreiden.” Volgens de woordvoerder is het „een comfortabele trein voor de lange afstand die snel op kan trekken en op hoge snelheid kan rijden”.

Het is de bedoeling dat de laatste van deze intercity’s uiterlijk in 2026 worden geleverd. Alstom is gevraagd om de extra treinen ook geschikt te maken om van en naar Duitsland te rijden. De NS heeft nog meer nieuwe treinen in bestelling. In december 2022 werd er namelijk ook een contract getekend voor zestig nieuwe toestellen van de Spaanse treinfabrikant CAF. Dit betreft een nieuwe generatie dubbeldekkers. De productie start dit jaar en de NS verwacht de eerste van deze nieuwe treinen in 2028 op het spoor.

