Dit zijn de meest voorkomende dromen in Nederland, heb jij ze ook?

Dromen doen we allemaal, al zeggen sommigen van niet. Maar waar dromen we het meest over? De uitkomst over de vaakst voorkomende beelden in dromenland zal je misschien verbazen.

Mocht je helemaal klaar zijn met nare dromen trouwens, zo jaag je ze de slaapkamer uit.

Vaakst voorkomende dromen

123jaloezie, een webshop voor slaapkamerbenodigdheden, heeft onderzoek op onze dromen losgelaten. Zelfs per provincie zijn de resultaten op en rij gezet. De vaakst voorkomende droom, daar had de schrijver van dit stuk werkelijk nog nooit van gehoord. Een mini-steekproef op de Metro-redactie maakte toch duidelijk dat het wél voorkomt. In Nederland dromen we gemiddeld het meest over (pin Metro er niet op vast)… het uitvallen van onze tanden.

Even terugkijken in de Metro-archieven levert op dat we over het uitvallen van die tanden (wereldwijd onderzoek) al eens schreven. En vooral over de betekenis ervan. Deze dromen gaan over zelfvertrouwen. Tanden staan voor zelfvertrouwen. Als jij genoeg zelfvertrouwen hebt, durf je breeduit te lachen en al je tanden te laten zien. Als je droomt dat je tanden plotseling uitvallen, geeft dat een gevoel van schaamte, dus het is mogelijk dat als je hierover droomt het iets met onzekerheid of schaamte te maken heeft. Het kan overigens ook te maken hebben met stress.

Dromen over het verliezen van tanden komen het meest voor in Noord-Holland, met meer dan 250 zoekopdrachten op Google per 100.000 mensen.

Dromen over slangen

De op één na meest voorkomende droom gaat over slangen, met bijna 60 zoekopdrachten per 100.000 mensen. Veel mensen hebben een fobie voor slangen vanwege de glibberige manier waarop ze bewegen en hun scherpe tanden.

Dit heeft ertoe geleid dat veel mensen slangen interpreteren als een teken van iets dat je bang maakt of van iemand in je leven die giftig is. Andere interpretaties wijzen op verandering die gesymboliseerd kan worden door slangen die hun huid afschudden. De giftige droom komt het meest voor in de provincie Flevoland.

Ook een bijzondere nummer 3

De op twee na meest voorkomende droom in Nederland gaat over thuis. Deze droom komt het meest voor in Utrecht. Dromen over thuis kunnen verschillende dingen betekenen. Als je weg bent van huis, kan het wijzen op heimwee en een verlangen naar het vertrouwde. Dromen over thuis kunnen ook aangeven dat je gestrest of overwerkt bent en tijd moet nemen om te ontspannen. Als je droomt over een nieuw huis, wil je misschien onbewust een nieuw hoofdstuk in je leven beginnen.

Hieronder zie je in een overzicht de Dromen Top 20 en ‘meest gedroomde provincie’, opgesteld door 123jaloezie:

