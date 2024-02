Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Welke bedtijd is het beste voor jou? Zo kom je daar makkelijk achter

Zes, acht, of misschien zelfs tien uur? Ieder mens heeft andere slaapbehoeftes en een andere routine rond hun bedtijd. Waar de één de dag rekt tot 1 uur ‘s nachts, ploft de ander al om 22.00 uur met het hoofd op het kussen. Maar hoeveel slaap heb je nodig en hoe laat moet je daarvoor naar bed gaan? Er is een simpele manier om daar achter te komen.

Er zijn weinig dingen zo belangrijk als een goede nacht slaap. Je lichaam herstelt als je slaapt en je verwerkt de indrukken van de dag. En in bed blijven liggen is heerlijk, maar hoe lang is te lang? Slaap je overigens met sokken, dan is er goed nieuws: dat heeft veel positieve effecten.

Wat is de beste bedtijd?

Nu naar je bedtijd: dat is voor velen nog een dingetje. Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf Nederlanders slaapproblemen heeft. Ben jij één van die vijf en kun je wel wat tips gebruiken om in slaap te komen, die vind je hier. Hoeveel slaap je precies nodig hebt, hangt van een paar dingen af. Bijvoorbeeld leeftijd: voor de meerderheid van de bevolking wordt 7 uur geadviseerd, terwijl baby’s jonger dan 12 maanden elke dag 12-16 uur slaap moeten krijgen.

Daarnaast slaap je in slaapcycli (bestaande uit de lichte, diepe en remslaap) en is het niet zo fijn om midden in zo’n cyclus wakker te worden. Het beste is om ‘m volledig af te ronden. Voor volwassenen geldt dat ze zo’n vier tot zes slaapcycli nodig hebben per nacht. Vrouwen hebben zo’n twintig minuten extra slaap nodig dan mannen.

Hoeveel uur slaap heb je nodig?

Nu heeft 123Jaloezie een manier ontwikkeld waarmee jij precies kunt zien wanneer je naar bed zou moeten gaan én hoeveel uur je dan slaapt. Een voorbeeld: ben je een vrouw van tussen de 21 en 64 jaar en sta je elke dag om 7.00 uur ‘s ochtends op? Dan moet je naar bed om 21.25 uur, als je ruim negen uur wil slapen, óf om 22.55 uur als je genoeg hebt aan bijna acht uur. Bij de eerste bedtijd voltooi je zes slaapcycli, bij de tweede vijf.

Als we dezelfde bedtijd en leeftijd aanhouden, maar het baseren op het mannelijk geslacht, krijgen we deze bedtijden: 21.45 en 23.15 uur. Wil je voor je eigen situatie precies uitrekenen hoe laat je naar bed moet? Dat kan hier.

Reacties