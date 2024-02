Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Kan ik mijn 8-jarige zoon alleen thuis laten?’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Laura Saija, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van drie kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Jorien: „Kan ik mijn 8-jarige zoon alleen thuis laten?”

Laura schiet te hulp.

„Hi Laura,

Mijn man en ik hebben onze werkschema’s zo geregeld dat er altijd iemand thuis is voor onze zoon Sem. Maar nu heeft mijn werk op mijn vrije dag een belangrijke cursus gepland, die ik niet online kan volgen. Mijn man kan die dag niet eerder thuiskomen vanwege een belangrijke vergadering.

Nu kwam mijn man met het idee om Sem dat ene uurtje dat ik een cursus heb, alleen thuis te laten. Hij gelooft dat Sem zelfstandig genoeg is, maar ik twijfel. Hoewel ik begrijp dat het praktisch zou zijn, kan ik niet rustig op kantoor zitten met de gedachte aan wat er kan gebeuren. Mijn man stelt voor om de buren in te lichten, zodat zij een oogje in het zeil kunnen houden.

Het is een lastige keuze: de cursus nu volgen en Sem alleen laten of de cursus uitstellen?

Groetjes Jorien”

Het antwoord

Hi Jorien,

Alleen jij kunt bepalen of je kind zelfstandig genoeg is om alleen thuis te blijven. In Nederland zijn er geen specifieke wettelijke regels over de leeftijd waarop kinderen alleen thuis mogen blijven. Er geldt wel een wet die stelt dat het verboden is om een kind dat hulpbehoevend is alleen te laten. Dit betekent dat zolang een kind niet (gedeeltelijk) voor zichzelf kan zorgen, het niet alleen gelaten mag worden. Als er iets misgaat en het kind is nog niet volwassen, kunnen ouders vervolgd worden, wat kan leiden tot een geldboete of celstraf.

Ouders vragen zich vaak af vanaf welke leeftijd hun kind niet meer als hulpbehoevend wordt beschouwd en dus alleen gelaten kan worden. Het antwoord hierop is afhankelijk van het individuele kind. Het is belangrijk om als ouder te vertrouwen op je onderbuikgevoel en gezond verstand, omdat je je eigen kind het beste kent. Veiligheid staat hierbij altijd voorop, zowel voor het kind als voor de gemoedsrust van de ouders.

Hoewel ieder kind anders is, zijn er algemene richtlijnen die ouders kunnen volgen. Over het algemeen kunnen kinderen vanaf groep 7 of 8 van de basisschool kort alleen thuis zijn. Kinderen van elf à twaalf jaar zijn al redelijk zelfstandig, maar het wordt nog niet aanbevolen om ze voor langere tijd alleen te laten. Voor kinderen tussen 8 en 10 jaar wordt het afgeraden om ze alleen te laten. Als ouders er toch voor kiezen om dit te doen, dan is een maximale tijd van 30 minuten acceptabel, alleen bij daglicht en in de vroege avonduren.

Groetjes Laura

