Hersenkenner Erik Scherder waarschuwt wat haat op social media met ons brein doet: ‘Stop ermee!’

Als iemand ons kan vertellen wat er in ons brein gebeurt, dan is het hersenkenner Erik Scherder wel. En hij legt eens even haarfijn uit wat haatreacties met onze hersenen kunnen doen.

Nu we het over het brein gaan hebben, wist je dat je met bepaalde voeding je hersenen fit kan houden?

Erik Scherder legt uit wat haat met brein doet

Scherder vindt het belangrijk om aan te kaarten wat haat met ons brein kan doen. De hersenkenner oppert dan ook dat je beter wat aardigs kunt zeggen óf je mond moet houden. Want haat is niet al te best voor ons brein.

„Mensen wensen elkaar de vreselijkste ziektes toe op social media”, vertelt Scherder in een video op Instagram. „Of nog erger dan dat.”

Haatreacties op social media

Volgens Scherder worden er specifieke gebieden in onze hersenen actief bij haatreacties. Gebieden die ook activeren bij fysieke of lichamelijke pijn, zoals het breken van een been. Haatberichten hebben dus hetzelfde effect op het brein als fysieke pijn.

Volgens Scherder moeten we daarmee stoppen en moeten we ons realiseren wat we mensen op die manier aandoen. „Als u boos bent op mensen, die u niet eens kent misschien, en je voelt boosheid of agressie: zet een lekker stuk muziek op. Of ga een stuk lopen buiten. In ieder geval doe alles beter, dan wat we nu doen op die social media. Daar moeten we echt mee ophouden.”



Compliment geven

In een eerdere video benoemde Scherder wat een compliment daarentegen met ons brein doet. Hij pleit ervoor dat we optimistischer en positiever in het leven durven te staan. Volgens hem maken we dopamine aan als we een compliment krijgen. En geeft dat ons een goed gevoel. Daarnaast remt zo’n compliment ook negatieve gevoelens, zoals angst en onzekerheid. „Gewoon een compliment geven aan elkaar”, aldus Scherder.

