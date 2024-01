Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Molloten opgelet! Wie is de Mol? krijgt extra seizoen met onbekenden

Bevestigen wil omroep AVROTROS het nog niet, maar het lijkt er sterk op dat molloten (zoals fans van Wie is de Mol? zich noemen) zich kunnen opmaken voor een extra seizoen van het programma. En dit keer is dat niet met BN’ers, maar met onbekende Nederlanders.

Terwijl het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? pas een paar weken op televisie is, komt televisie- en kijkcijferexpert Tina Nijkamp met heuglijk nieuws voor fans van het programma. Er zou een nieuw, extra seizoen in de pijplijn zitten. Deelnemers zouden vorige week zijn vertrokken naar het buitenland voor de opnames.

Het is bevestigd: er komt een extra seizoen van Wie is de Mol?

Tina Nijkamp hield het in eerste instantie nog bij hardnekkige geruchten, maar het AD weet het al zeker: er komt écht een seizoen van Wie is de Mol? waarin niet BN’ers maar onbekende Nederlanders meedoen. Dat bevestigen ingewijden tegen de krant na berichtgeving van Tina Nijkamp. Niet Rik van de Westelaken, maar Hila Noorzai presenteert de show.

Het zou om een jubileumeditie gaan, omdat op dit moment de 24ste editie van het programma op televisie is. De 25ste jubileumeditie met onbekende Nederlanders is gepland voor NPO Start en komt dus niet op televisie zelf.

Veel tekenen wijzen op editie met onbekende Nederlanders

Vanochtend deelde Tina Nijkamp al opvallende tekenen die erop wezen dat AVROTROS met een extra seizoen met onbekende Nederlanders bezig is. Zo kreeg ze door dat een groep deelnemers op 9 januari was vertrokken naar het buitenland. „Een extra editie voor dit jaar. Net als dat Expeditie Robinson en De Verraders elk jaar een extra Videoland-editie krijgen”, schreef ze op Instagram.

Ook wees ze erop dat de waarschijnlijke presentatrice Hila Noorzai vorige week aangaf ‘even in het buitenland’ te zijn. En óók toevallig: potentiële kandidaten werden de afgelopen maanden opgeroepen om mee te doen aan het programma dat The Game heette. Maar de spelomschrijving deed wel héél erg denken aan Wie is de Mol?. „De producent is ook nog eens IDTV.”

Na het delen van de geruchten op haar Instagramkanaal stroomden bij Tina Nijkamp de dm’s binnen met mensen die het nieuws bevestigden. „Het klopt 100 procent”, zei ze daarna. Het was allemaal té toevallig.

In Nederland waren de eerste vier seizoenen van Wie is de Mol?. Dat was tussen 1999 en 2003. Daarna tot en met nu speelden alleen BN’ers mee. Het is nog niet bekend wanneer de editie van Wie is de Mol? met onbekenden te zien is op NPO Start. Het AD verwacht dat het programma pas in het najaar komt, omdat momenteel het huidige seizoen te zien is.

