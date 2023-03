Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Brein fit houden? Dan moet je déze dingen eten

Het eten en drinken dat wij binnenkrijgen heeft veel meer invloed op ons brein dan we wellicht dachten. En er zijn een aantal producten die we soms best iets vaker mogen nuttigen om onze hersenen fit te houden. Met het onderstaande breinvoedsel zet je stappen richting een gezondere bovenkamer

Hoe eerder je begint met hersenen-stimulerend voedsel, des te beter. Maar het is nooit te laat om aan jouw brein-gezondheid te werken. Psycholoog en voedingsdeskundige Kimberly Wilson belicht in The Guardian het belang van breinvoedsel. Zij legt aan de hand van verschillende levensfases uit welk eten en drinken je het best kunt nemen om die grijze massa draaiende te houden.

Ontwikkeling hersenen zwangerschap

Zo is het voor zwangere vrouwen raadzaam om naast het bekende foliumzuur, ook jodium in te nemen voor de ontwikkeling van het babybrein. Overigens constateerde Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat we wereldwijd een jodiumtekort hebben en dit een belangrijke oorzaak is van hersenschade. Er zijn zelfs onderzoeken die vaststellen dat een laag jodiumlevel bij moeders, uiteindelijk invloed heeft op het IQ van het kind. Een aanstaande moeder haalt jodium uit een uitgebalanceerd dieet. Bestaande uit zuivel, vis en zeevruchten. Maar te veel jodium is niet gezond. Een dosis van 0,6 mg of minder per dag (voor volwassenen) is het advies van het Voedingscentrum.

Goed om te eten als je zwanger bent?

Vis en gekookte zeevruchten (sardines, zalm of mosselen)

Eieren

Zeewier (niet vaker dan één keer per week bruin zeewier)

Breinvoer voor kinderen

Omega-3-vetzuren (DHA) zijn essentieel voor het ontwikkelen van het kinderbrein. Deze vetten haal je veelal uit vette vis. Daarnaast consumeren kinderen nog te vaak te veel suikers. Denk hierbij aan gezoete drankjes, snoep, koek of andere zoetigheden. Maar ook zoet beleg op brood of tussendoortjes bevatten al snel een hoop suiker. En je voelt hem vast aankomen, suiker is niet goed voor ons brein. Zo neemt het risico op diabetes type 2 toe en dat heeft invloed op cognitieve achteruitgang en dementie.

Goed voedsel voor het kinderbrein?

Vette vis (zalm, makreel, sardines, forel, ansjovis of haring) of vul aan met een visolie-supplement

Vers fruit of kaas met havercrackers als tussendoortje

Drankjes die laag in suikers zijn of geen suiker bevatten

Hersenen volwassenen

Bewerkte, chemische, gefabriceerde voedingsmiddelen zijn niet al te best voor onze hersenen. Dit zijn bijvoorbeeld kant- en klare producten in de supermarkt, waarvan je eigenlijk niet precies weet wat er allemaal inzit. Om de smaak te versterken en houdbaarheid te verbeteren, voegen fabrikanten moeiteloos suikers, vetten of zout toe, ook wel bekend als de zogenoemde E-nummers.

Onderzoek toont aan dat doordat we regelmatig bewerkt of gefabriceerd voedsel eten, een tekort aan vitamines vaker optreedt. Denk hierbij aan een tekort in vitamine B, C, E en mineralen als Zink of magnesium. Hoe meer ‘bewerkt voedsel’ in het dieet, hoe minder goed het geheugencentrum van de hersenen werkt. Wat te merken is aan leer- en geheugenstoornissen maar ook een relatie heeft met een verhoogd risico op depressie .

Overigens valt er over koffie nog iets te zeggen. Bij een matige koffieconsumptie, wat neerkomt op twee tot vier kopjes koffie per dag, blijkt een positief effect op het brein te hebben.

Goed voedsel voor volwassenen?

Dagelijks bladgroente (Spinazie, waterkers, rucola, kool)

Bonen, peulvruchten en volkoren-granen

Koffie of thee

Senioren-brein

Dementie is een serieus probleem in onze samenleving. Een onderzoek toonde aan dat in Japan, een land waar mensen over het algemeen vrij oud worden, het aantal gevallen met de ziekte van Alzheimer was gestegen. In 1985 was dit 1 procent en in 2008 was dit 8 procent. De toegenomen consumptie van Westers voedsel wordt daar als oorzaak aan gekoppeld.

Landen waar het dementiecijfer laag is (Italië of Japan) hebben iets met elkaar gemeen. Ze hebben een gevarieerd dieet dat bestaat uit vis, zeevruchten, veel groenten en bonen, gefermenteerd voedsel en koffie en thee.

Goed voedsel voor senioren?