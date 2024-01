Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is de belangrijkste reden om te wisselen van baan

Overweeg jij een carrièreswitch? Je bent niet de enige; steeds vaker wisselen mensen van baan. Maar wat is eigenlijk de belangrijkste reden daartoe?

Denk jij er ook over een nieuwe functie te vervullen dit jaar? Eerder deed Randstad onderzoek naar de meest kansrijke beroepen in 2024. In een eerder verschenen artikel lees je direct wat het bijbehorend salaris is van deze functies. Want financieel inzicht maakt de afweging wellicht nét wat gemakkelijker.

Veranderingen op de arbeidsmarkt

In 2022 wisselde in Nederland zo’n een op de vijf werknemers van baan, is gebleken uit onderzoek van het UWV. In de praktijk waren dat ruim anderhalf miljoen medewerkers. In 2013 wisselde nog geen 3 procent van de werknemers van baan.

Maar wat is nu de belangrijkste motivatie voor mensen om te wisselen van baan? Om die vraag te beantwoorden, slaan de Nationale Vacaturebank en onderzoeksbureau Q&A Research de handen ineen.

Reden om te wisselen van baan

De belangrijkste reden voor mensen om te wisselen van baan is het salaris. Voor 69 procent van de respondenten geldt dit als belangrijkste drijfveer. Als tweede reden wordt het aantal werkuren genoemd.

Daarnaast vinden medewerkers het belangrijk om zichzelf te kunnen ontwikkelen. De mogelijkheden daartoe – of het gebrek daaraan – geldt in 30 procent van de gevallen als belangrijkste reden om te wisselen van baan. In dezelfde mate speelt de hoeveelheid vrije dagen een rol.

Tot slot wordt een korte reistijd naar het werk steeds belangrijker gevonden door werkenden. In 26 procent van de gevallen is de reisafstand naar het werk zelfs de belangrijkste reden om te wisselen van baan.

Reistijd-trends

De korte reistijd is dus voor veel werknemers van steeds groter belang. Sinds de coronapandemie is deze factor voor 53 procent van de werknemers belangrijker geworden.

Ook opvallend: voornamelijk werkenden in de handel- of financiële dienstverlening-sector vinden een baan dichtbij huis belangrijk. In deze sectoren vindt ruim 60 procent van de werkenden dit belangrijk. In andere sectoren – zoals de zorg- & welzijnssector – ligt dit percentage met 44 procent een stuk lager.

Heb jij het gevoel altijd maar op zoek te zijn naar je droombaan? We vroegen psycholoog en schrijver Sabine Klaver of die droombaan eigenlijk wel bestaat. Benieuwd naar haar antwoord? Je leest er meer over via onderstaand artikel.

