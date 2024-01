Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Klanten hysterisch en plunderen toiletpapier-aanbieding supermarkt: ‘Vechten om wc-papier?’

‘Zes rollen Page-toiletpapier voor één euro’. Die aanbieding bracht klanten in de PLUS-supermarkt in Utrecht het hoofd op hol. En er zijn beelden van hoe de klanten ‘vechten’ om toiletpapier.

Wellicht krijg je een flashback naar de coronacrisis, toen sommige klanten in supermarkten zichzelf niet konden bedwingen en gretig wc-papier hamsterden.

Klanten hysterisch door aanbieding wc-papier

Gisteraochtend was al het afgeprijsde wc-papier in de PLUS-supermarkt aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht na slechts in vier minuten al uitverkocht. Tegen het AD doet supermarkteigenaar Marco Meeuwsen zijn verhaal. De PLUS-keten heeft namelijk een actie waarbij diverse producten de komende periode slechts één euro zijn. „Vorige week met een andere één-euro actie, voor de Campina Houdbare melk, was het al heftig”, aldus de supermarkteigenaar. „Maar dit was extreem. De winkel werd gewoon geplunderd.”

De beveiligingscamera’s legden vast hoe de klanten zich vergrepen aan het toiletpapier. Ook filmt iemand het tafereel en verbaast zich hoorbaar om het feit dat mensen ‘vechten’ om wc-papier. Als medewerkers een nieuwe kar met een nieuwe voorraad toiletpapier de winkel in willen rijden, duiken klanten opnieuw gretig op deze kar.

Eigenaar supermarkt niet blij met gretige klanten

Hoewel het allemaal natuurlijk voor ietwat hilarische beelden zorgt, is de supermarkteigenaar helemaal niet blij met dit gedrag. Zijn personeel werd namelijk een aantal keer uitgescholden. „Ik heb het over ontzettend jong personeel dat gewoon zijn stinkende best doet om iedereen zo goed mogelijk te bedienen. Onderling maakten klanten ook ruzie. Ik heb dringend verzocht aan klanten om zich te gedragen en vriendelijk blijven tegen de medewerkers. Maar dat leek geen nut te hebben.”

Meeuwsen heeft de gretige klanten maar hun ding laten doen. Volgens hem zijn sommigen goedgebekt en brutaal en liet hij het allemaal maar gebeuren. De eigenaar vindt het wel erg ver gaan. Voor hem is het voorlopig even de laatste euro-actie.

