Wintersporters mogen in 2024 niet meer zomaar door Duitsland

De eerste Nederlandse sneeuwvlokken dwarrelden vorige week naar beneden en dus staan liefhebbers van de wintersport weer te popelen richting de Alpen te scheuren. Door nieuwe regels in Duitsland gaat dat vanaf 2024 niet meer zo makkelijk als voorheen.

Elk jaar banen duizenden Nederlandse toeristen zich een weg door Duitsland om het nodige ski- en snowboardvertier na te jagen in de Oostenrijkse, Zwitserse of Italiaanse bergen. Zij moeten nu echter rekening houden met een nieuwe Duitse regel.

Door Duitsland voor de wintersport

In Nederland mag je ‘s winters met zomerbanden rijden. Of dat verstandig is, is een tweede en dus kiezen velen voor all-season banden. De naam verklapt het al, deze banden zijn voorbereid op verschillende weersomstandigheden en kun je dus het hele jaar door rijden. Dat bespaart je de moeite van twee keer per jaar je banden wisselen.

In Duitsland is het al verboden om ‘s winters op zomerbanden te rijden, maar dat verbod wordt binnenkort uitgebreid. Ook het gebruik van all-seasonbanden aan banden gelegd. Althans, onder winterse omstandigheden. Denk hierbij aan sneeuw en ijzel, wat je geregeld tegenkomt onderweg naar de wintersport. Hoewel all-season banden beter presteren bij gladheid dan zomerbanden, kunnen ze op besneeuwde wegen niet tippen aan echte winterbanden.

Hoe herken je winterbanden?

Dit is belangrijk om te weten als je geregeld op wintersport gaat. Veroorzaak je tijdens winters weer in Duitsland een ongeluk op zomer- of all-season banden? Dan kan je grove nalatigheid worden verweten, waardoor je verzekeraar niet of slechts deels uitkeert.

De enige uitzondering op de nieuwe rubberregel zijn all-seasonbanden met het 3PMSF-symbool, dat staat voor Three Peak Mountain Snow Flake. Dit is een beschermd symbool dat je ook op echte winterbanden treft en geeft aan dat de banden op sneeuw zijn getest. Het M+S-teken volstaat straks niet meer. Dit kan elke fabrikant op zijn band zetten en vind je zelfs soms op zomerbanden.

Niet bezuinigen op banden

Ga je dit seizoen op wintersport, dan hoef je je nog geen zorgen te maken. De regel geldt pas vanaf 1 oktober 2024 in Duitsland. Evengoed is het verstandig om nu al in goede winterbanden te investeren. Misschien moet je dan wel wat besparen op je wintersportvakantie: lees hier dan over de goedkoopste skigebieden.

De prijs van winterbanden is onder meer afhankelijk van het formaat wiel en merk. Net als in een totaal andere situatie voorkomt dit rubber dat er ongelukken gebeuren. Banden zijn het enige contact met de weg en dus moet je hier niet op bezuinigen. Koop goede winterbanden van een gerenommeerd merk. Met name winterbanden van Michelin, Goodyear, Dunlop en Continental kwamen in een winterse test van de ANWB goed uit de bus.

Sta je onderweg naar de wintersport nog in de file? Volg dan deze tips om veel brandstof (en dus geld) te besparen!

Reacties