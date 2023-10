Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De betekenis achter de 8 meest voorkomende dromen, aldus een droomexpert

Iedereen heeft weleens gedacht: wat was dit nou weer voor rare droom en wat betekent het? Dromen zijn vaak vaag en onduidelijk, maar soms ook ook levensecht en met bekende personen, voorwerpen of omgevingen. Wat kun je van deze herkenbare of soms rare situaties leren? Een droomexpert legt uit wat de betekenis is achter de meest voorkomende dromen en hoe je ze beter kunt onthouden.

Kun jij je nog herinneren wat je hebt gedroomd vannacht? Met deze tips leer je ze beter te onthouden én te begrijpen.

Hebben dromen betekenis?

Droomde je vannacht over dat je naar beneden viel, achterna werd gezeten of seks had met je personal trainer? Grote kans dat je je afvroeg wat het betekende. Echter is de wetenschap er nog niet uit óf dromen iets betekenen.

„Theorieën over dromen lopen uiteen van ‘dromen betekenen niks’ tot ‘dromen zijn belangrijker dan ons wakkere bestaan'”, legt psycholoog en droomexpert Rubin Naiman uit op MBG.

‘Dromen zijn belangrijker dan onze wakkere staat’

„Veel neurowetenschappers geloven dat tijdens de REM-slaap (de fase waarin je droomt) de hersenen betrokken zijn bij ‘onderhoudstaken’. Hierbij kan het zomaar voorkomen dat ze per ongeluk wat stof in het hoekje van je hersenen raken, visueel gezien”, legt Naiman uit.

Hierdoor hebben je dromen soms rare, onsamenhangende elementen waarvan je je niet kunt herinneren dat je die hebt gezien. Volgens deze theorie hebben dromen geen betekenis en zijn ze zinloos.

Aan de andere kant van het spectrum zijn er theorieën dat dromen belangrijker zijn dan onze wakkere staat. „Dit gedachtegoed vind je terug in ‘droomculturen’, zoals bij de inheemse bevolking van Australië. Zij geloven dat dromen voortkomen uit ons spirituele bestaan”, vertelt Naiman.

‘Dromen zijn een weerspiegeling’

De meeste wetenschappelijke, psychologische theorieën over dromen liggen echter ergens in het midden. „Een van de meest algemeen aanvaarde ideeën is dat tijdens het dromen, gedachten uit je geheugen worden samengevoegd. Dromen zijn een weerspiegeling van ons wakkere leven. Je zou het kunnen zien als een lachspiegel”, legt Naiman uit.

Bij het interpreteren van je dromen is het belangrijk de droom niet letterlijk te verklaren door middel van de mensen, symbolen of beelden die je hebt gezien. Het gaat om de emoties die deze beelden oproepen. Vraag jezelf af als je wakker wordt: hoe voelde ik me tijdens mijn droom?

Dit betekenen de meest voorkomende dromen

Zo leer je jouw eigen ‘droomtaal’ te begrijpen.

1. Dromen over tanden die uitvallen

Tanden staan voor zelfvertrouwen. Als jij genoeg zelfvertrouwen hebt, durf je breeduit te lachen en al je tanden te laten zien.

Als je droomt dat je tanden plotseling uitvallen, geeft dat een gevoel van schaamte, dus het is mogelijk dat als je hierover droomt het iets met onzekerheid of schaamte te maken heeft. Bedenk dus vooral wat voor gevoel jouw droom je gaf als je wakker wordt.

2. Dromen over vallen

Val je van een berg, van een trap of uit een vliegtuig, dan is er grote kans dat je bang bent om de controle te verliezen. Ergens uit of vanaf vallen is een van de meest voorkomende droomthema’s. Vraag jezelf af hoe je je voelde toen je viel en herken je dit gevoel uit andere momenten in je leven?

3. Dromen over achtervolgd worden

Word je achtervolgd door je ex, leraar of een eng dier? Dan is de meest voor de hand liggende verklaring: je rent weg voor een probleem. Iets waar je bang voor bent, zit je op de hielen en je vermijdt het probleem.

Een duidelijker signaal van je onderbewustzijn kun je bijna niet krijgen: ga het onder ogen zien en neem je verantwoordelijkheid.

4. Dromen over zwanger zijn

Geen zorgen: als je droomt dat je zwanger bent, hoef je niet meteen een zwangerschapstest te kopen. Dromen over zwanger zijn gaan vaak over verandering en groei. Is er iets in je leven dat groeit of verandert: misschien een baan, relatie of nieuwe vriendschap? Dromen over zwanger zijn staat voor ontwikkeling, dus je kunt het zien als iets positiefs.

5. Dromen over slangen

Slangen kunnen op veel verschillende manieren in je droom voorkomen. Zat de slang vast in een doos of val? Gaf de slang je een bang gevoel of was hij niet bedreigend?

Het is belangrijk om je gevoel terug te halen toen je de slang zag. Dat zegt namelijk veel over de interpretatie. Slangen kunnen transformatie en genezing betekenen, maar ook jaloezie.

6. Voorspellende dromen

Heb je iets gedroomd en is het kort daarna uitgekomen op een grote of kleine manier? Je bent niet de enige die dit overkomt, dit gebeurt bij heel veel mensen. De verklaring hiervoor is dat als je vaak ergens aan denkt, dat terug kan komen in je dromen.

Doordat je het in je dromen hebt gezien, geloof je eerder dat iets mogelijk is en is de kans groter dat het ook gebeurt of dat je het ziet. Je hebt als het ware een andere bril op.

7. Dromen dat je naakt bent

Als je naakt bent in je droom en je hebt een gevoel van schaamte als je wakker wordt, kan dit een teken zijn dat je je schaamt voor iets in je dagelijks leven. Was je vol zelfvertrouwen in je naakte droom? Dan kan het zijn dat je net een grote doorbraak hebt bereikt en je vrij voelt om te gaan waar je wilt.

8. Seksdromen

We hebben ze allemaal weleens en wie zegt dat hij of zij nog nooit een seksdroom heeft gehad, die liegt. Wees gerust: als je een seksdroom hebt over iemand, betekent dat niet dat je echt seks wilt hebben met die persoon.

Het zijn vaak toch vage figuren zoals je buurman, een leraar of misschien zelf een familielid die opeens in je seksdroom opduiken. Een seksdroom kan een teken zijn dat de andere persoon een persoonlijkheidskenmerk of eigenschap heeft waar je jaloers op bent.

Hoe kun je je dromen beter onthouden?

Wil je je droom beter onthouden, drink dan minder alcohol net voor het slapengaan, raadt Naiman aan. Alcohol verkort namelijk je REM-slaap.

Spring daarnaast niet meteen uit bed als je wekker gaat, maar blijf even in de staat hangen tussen wakker worden en slapen in. In die staat kun je vaak beter herinneren wat je hebt gedroomd. Schrijf je dromen vervolgens op in een droomdagboek dat op je nachtkastje ligt.

Wil je je droom dus verklaren? Let dan vooral op je gevoel en blijf ‘s ochtends even wat langer liggen als je net wakker bent. Denk na over wat je net hebt gezien en wat voor gevoel dat je gaf.

Door in contact te komen met je emoties achter je dromen, kun je zo je eigen ‘droomtaal’ leren. En zo kun je de intuïtieve boodschappen die in je dromen voorbij komen, beter leren begrijpen en gebruiken in je dagelijks leven. Happy dreaming!

