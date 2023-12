Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oranje gekoppeld aan Spanje in halve finale Nations League

De voetbalsters van Oranje nemen het in de halve finale van de Nations League op tegen Spanje. De wedstrijd wordt op Spaanse bodem gespeeld. Bij winst op de wereldkampioen is deelname aan de Olympische Spelen een feit voor de ploeg van bondscoach Andries Jonker. De uitwedstrijd staat op vrijdag 23 februari op het programma.

Spanje veroverde afgelopen zomer de wereldtitel in Australië en Nieuw-Zeeland. In de finale werd Engeland met 1-0 verslagen. Na de finale ontstond er commotie over de kus tijdens de prijzenceremonie van bondsvoorzitter Luis Rubiales, die speelster Jenni Hermoso zonder toestemming op haar mond kuste. De rel die ontstond, overschaduwde de wereldtitel en hield de voetbalwereld maandenlang bezig.

De andere halve finale gaat tussen Frankrijk en Duitsland, net als Oranje en Spanje groepswinnaars in de Nations League. In principe plaatsen alleen de finalisten zich voor het olympisch voetbaltoernooi van volgende zomer. Maar omdat Frankrijk als gastland al zeker is van deelname aan de Spelen in Parijs, schuift het tweede ticket door naar de nummer 3 als Frankrijk de finale haalt.

Olympisch ticket

Mocht Oranje verliezen van Spanje en Frankrijk de finale halen, dan strijdt Oranje met Duitsland om de derde plek en daarmee een olympisch ticket. Nederland speelt thuis in de strijd om winst van de Nations League of in de troostfinale, zo wees de loting in Nyon uit. De finale en de wedstrijd om de derde plek zijn op woensdag 28 februari.

Oranje haalde vorige week de laatste vier van de Nations League door na een spannende slotfase in Tilburg met net genoeg doelpunten verschil van België te winnen (4-0). De 3-0 en 4-0 vielen in de blessuretijd.

De Nations League wordt voor het eerst gehouden in het vrouwenvoetbal.

