We ‘mogen’ in 2024 de knip weer extra opentrekken voor onze energierekening

We gaan met z’n allen als consumenten komend jaar weer meer betalen voor onze energierekening. Het is niet anders. De Vastelastenbond moet het na het vergelijken van toekomstige tarieven van verschillende energieleveranciers en stijgende kosten wel vastellen; en komt vandaag dus met nieuwe, hogere cijfers naar buiten.

Een hogere energierekening is wat we al enige tijd voor de kiezen krijgen. Afgelopen zomer werd nog op een rij gezet hoeveel we dit jaar betalen ten opzichte van 2022, toen de prijzen al door het spreekwoordelijke plafond gingen.

Onze energierekening in 2024

De Vastelastenbond heeft de verwachting voor komend jaar vandaag bekendgemaakt. We betalen in 2024 circa 200 euro meer voor onze energierekening. Zowel de netwerkkosten, energiebelasting als energietarieven stijgen. Daarnaast hebben verschillende energieleveranciers voor 2024 variabele tarieven aangekondigd die boven het prijsplafond uitkomen. Directeur Dirk-Jan Wolfert van de Vastelastenbond: „Alle Nederlandse huishoudens krijgen met een stijging van de energierekening te maken, maar mensen met een variabel contract worden door stijgende variabele tarieven harder getroffen.”

Zorgen voor de kleine beurs

De aangekondigde variabele energietarieven van 2024 van Eneco en Vattenfall komen al boven het prijsplafond uit. De verwachting is dat meer energieleveranciers dit voorbeeld volgen. Het prijsplafond verdwijnt per 2024 en dat betekent dat er geen bescherming vanuit de overheid is tegen oplopende variabele tarieven. „Huishoudens gaan sowieso 200 euro meer betalen voor hun energierekening en dat raakt mensen met een kleine beurs. Daar maak ik mij zorgen over”, zegt Wolfert.



Energietoeslag

Huishoudens met een kleine beurs kunnen het Tijdelijk Noodfonds Energie aanschrijven en bij hun gemeente aankloppen voor energietoeslag. „Politieke partijen hebben de mond vol over bestaanszekerheid, maar de burger krijgt de rekening gepresenteerd. Met een overstap naar een energiecontract met gunstige tarieven en een hoge welkomstbonus kunnen zij deze financiële klap opvangen.”

Overstap voordeliger dan variabel blijven

Wolfert adviseert consumenten met een variabel energiecontract om over te stappen naar een contract met vaste tarieven: „Huishoudens hebben geen invloed op de energiebelasting en netwerkkosten, omdat deze kosten vaststaan en voor iedereen gelijk zijn. Het is wel mogelijk om de hoogte van het energietarief te bepalen. Dat kan door een jaarcontract met vaste tarieven voor je energierekening af te sluiten. Overstappen van energieleverancier loont, want er kan een besparing van bijna 600 euro behaald worden.”

De boodschap van de Vastelastenbond om over te stappen, wordt ook uitgedragen door Autoriteit Consument & Markt (ACM). De toezichthouder stelt dat een energiecontract met vaste tarieven voordeliger is dan variabel blijven.

Nederland erg kwetsbaar

Met de koude wintermaanden in het vooruitzicht stijgt het energieverbruik en kan dat invloed hebben op de gasprijs en dus onze energierekening. „Omdat we afhankelijk zijn van de wereldmarkt voor onze gasbevoorrading maakt ons dat kwetsbaar. Er hoeft maar iets geks te gebeuren en de energietarieven gaan weer door het dak. Dat was al merkbaar door de oorlog in Oekraïne en nu in het Midden-Oosten. Bezitters van een variabel energiecontract zien dat terug in een stijgende energierekening.”

