Mark Baanders geëmotioneerd over aanval op PowNed-collega’s tijdens Sunneklaas: ‘Wordt maar normaler’

Een cameraploeg van PowNed werd afgelopen week belaagd op Ameland tijdens Sunneklaas. PowNed-gezicht Mark Baanders reageert op die aanval bij Renze op Zondag en raakt overduidelijk geëmotioneerd.

Afgelopen week werd een cameraploeg van PowNed op Ameland belaagd tijdens Sunneklaas. Tijdens deze traditie willen de Amelanders geen pottenkijkers op het eiland en dat lieten ze duidelijk merken aan de PowNed-crew. Ook de lokale politie reageerde ietwat laks op de agressieve eilanders die de cameraploeg onder meer achtervolgden en op hen inreden.

Aanval op Powned-crew Sunneklaas op Ameland

Baanders, die bij Renze op Zondag aan tafel zat om over zijn Expeditie Robinson-avontuur te praten, reageert ook op de praktijken op Ameland. Hij werkt zelf immers ook voor PowNed en zag hoe zijn eigen collega’s werden lastiggevallen.

„We leggen de vinger op de zere plek en zijn super nieuwsgierig naar het onbekende”, vertelt Baanders over PowNed. „Zo ook naar het Sunneklaas-feest, waar we al veel over gehoord hadden.” Baanders somt een aantal merkwaardige praktijken rondom de traditie op. Onder meer dat de lichten thuis uit moeten zijn, omdat men anders een steen door de ruit krijgt en dat vrouwen en kinderen binnen moeten blijven. „Een heel streng feest.” Volgens Baanders is de aanval op de PowNed-crew een vooropgezet spel geweest. „Bedoeld om een journalist aan te vallen.”

Aanval op journalisten

Volgens Baanders gaan de journalisten van PowNed wel vaker naar plekken waar zij beveiliging nodig hebben. De verslaggever op Ameland had ook een beveiliger bij zich. „Hij heeft zo’n deuk (Baanders maakt handgebaren, red) aan de zijkant van zijn auto. De politie wilde niet ingrijpen omdat het Sunneklaas was. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Uiteindelijk hebben we via wegen in Den Haag moeten zorgen dat de politie wel ging ingrijpen.”

Zelf werd Baanders tijdens een reportage in Urk ook eens aangevallen en toegetakeld. „Je kunt dit niet rechtvaardigen. Je mag overal op publiek terrein reportages maken, waar en wanneer je wilt. Of dat nu op zondag is bij een kerk in Urk of tijdens Sunneklaas.”

Mark Baanders geëmotioneerd bij Renze op Zondag

„Het erge is dat ik tegenwoordig twijfel om haat (richting journalisten en media) naar buiten te brengen. Omdat het genormaliseerd wordt. Mensen zien dat het gebeurt en denken dan: ‘Oh dat is een vrijbrief voor mij om dit ook te kunnen doen als ik het ermee oneens ben’.” Daarna raakt Baanders geëmotioneerd. Hij vertelt dat hij een aantal keren koos om bepaalde zaken niet naar buiten te brengen. „Het moet niet genormaliseerd worden dat dit gebeurt”, zegt hij in tranen.

Volgens de verslaggever overkomt dit meerdere journalisten. „Er zijn gewoon mensen die met elkaar bedacht hebben: ‘Oké we gaan met dertig man deze cameraploeg schaakmat zetten’. Hij mag van geluk spreken dat hij een beveiliger bij zich had en dat hij een auto had waarmee hij weg kon gaan. Ik heb ook weleens in de positie gestaan dat er helemaal geen uitweg was.”

Volgens Baanders heeft zo’n ervaring heel veel impact op een jonge verslaggever. „Dat iemand je opzettelijk aanrijdt, is echt bizar.”

Je kijkt Renze op Zondag terug via Videoland.

