Als introvert op soloreis? Zo ontmoet je nieuwe mensen

Ga alleen op reis, zeggen veel ervaringsdeskundigen. Daar ontmoet je nieuwe mensen, doe je bijzondere ervaringen op en maak je herinneringen voor het leven. Als introvert kan een soloreis echter behoorlijk spannend zijn; want hoe ga je die nieuwe mensen daadwerkelijk ontmoeten, als je niet op ze af durft te stappen?

Natuurlijk, een week alleen op vakantie kun je ook echt alleen doorbrengen als je dat wilt; maar zeker mensen die langer op soloreis gaan, ontmoeten soms graag nieuwe mensen om ervaringen te kunnen delen.

Als introvert zit je waarschijnlijk niet te wachten op een grootschalig hostel waar het elke avond feest is -zo ontmoet je tóch gelijkgestemden tijdens je soloreis. Soms heeft introvert zijn ook zijn voordelen trouwens, maar dat is een ander verhaal.

Als introvert op soloreis: boek activiteiten die bij jou passen

Klinkt elke avond in de kroeg hangen voor jou als een nachtmerrie? Dan hoef je zeker geen partyhostel te boeken om andere (solo)reizigers te ontmoeten. Verblijf in een rustige accommodatie die bij jou past en ga op zoek naar andere manieren om sociaal te zijn.

Op vrijwel alle bestemmingen worden georganiseerde activiteiten aangeboden – van kayaktochten tot kookworkshops en van uitgestippelde hikes tot lokale proeverijen. Dit zijn de perfecte gelegenheden om anderen met dezelfde interesses te ontmoeten en als je uren met elkaar doorbrengt komt dat gesprek vanzelf wel.

Boek bij een reisbureau voor introverten

Ja, echt: die bestaan. De gemiddelde introvert krijgt waarschijnlijk de kriebels van het woord ‘groepsreis’, maar wat als die groepsreis bestaat uit mensen die net zoveel me-time nodig hebben als jij? Grote kans dat je je dan veel meer op je gemak voelt.

Bureau’s als Sacred Introvert zetten niet alleen een groep gelijken bij elkaar, ze zorgen er ook voor dat de activiteiten en bestemmingen op de introvert zijn aangepast.



Denk na over de juiste bestemming

Een drukke stad als Londen kan nogal overweldigend zijn voor een introvert, maar iemand die veel tijd voor zichzelf nodig heeft floreert waarschijnlijk juist weer in een uitgestrekt natuurgebied. Bedenk goed welke bestemming bij jou past; kans is groot dat je op de juiste plek ook meer mensen ontmoet die dezelfde interesses en wensen als jij hebben.

Stap eerder op individuen dan op groepjes af

Nieuwe contacten leggen kan behoorlijk spannend zijn en dus wil je het jezelf zo makkelijk mogelijk maken. Waarom zou je op een grote groep lachende mensen afstappen, als je ook een praatje kunt aanknopen met iemand anders die alleen zit?

Hierdoor is het openen van een nieuw gesprek eenvoudiger en hoef je niet op meerdere mensen tegelijkertijd te letten. Het grote voordeel: de vraag „Reis jij ook alleen?” is in dit geval de perfecte gespreksopener.

Laat mensen naar jou toekomen

Vind je op mensen afstappen toch te spannend, maar wil je wel nieuwe mensen ontmoeten? Natuurlijk zal niet iedereen zomaar naar jou toekomen, maar een open houding aannemen maakt die kans al een stuk groter.

Laat zien dat je open staat voor ontmoetingen door te glimlachen, je niet te verschuilen achter een laptop of boek en gesloten houdingen zoals over elkaar geslagen armen te vermijden. Met een beetje geluk stapt een andere soloreiziger op jóu af en heb je nieuw gezelschap voor je volgende activiteit gevonden.

Gebruik online communities voor nieuwe contacten

Als het sluiten van nieuwe vriendschappen face to face niet wil lukken tijdens je soloreis, kun je het internet nog altijd als laatste redmiddel gebruiken.

Apps als Bumble BFF helpen je bij de zoektocht naar contacten en ook Facebook is een handige; voor vrijwel elke bestemming bestaat er een community om reismaatjes te zoeken. Door het gebruik van dit soort hulpmiddelen ontdek je al snel dat meer introverten een steuntje in hun rug kunnen gebruiken.

