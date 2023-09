Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

ANWB trekt bij kabinet aan de bel, benzine straks 21 cent per liter duurder?

De kans bestaat dat een liter benzine vanaf 1 januari 2024 21 cent duurder wordt, dan bij tanken nu het geval is. Dat kan echt niet, vindt de ANWB. Mensen met een auto ‘komen in de knel’.

Het demissionaire kabinet moet afzien van het verhogen van de accijns op brandstof, nu de prijzen aan de benzinepomp de afgelopen tijd al flink zijn toegenomen. Die oproep doet de ANWB na onderzoek onder dik 1200 leden. Daaruit komt naar voren dat ruim een kwart van hen inmiddels financieel in de knel zit, omdat deze leden hun bezine steeds moeilijker kunnen betalen.

Prijs bezine: ruim 50 procent is belasting

Volgens de ANWB bestaat de prijs van een liter benzine nu al voor ruim de helft uit belastingen. Daardoor staan „de belastingen en de kale pompprijs niet meer in verhouding tot elkaar”, stelt de verkeersorganisatie. Maar het kabinet is voornemens om de belastingen per 1 januari volgend jaar verder te verhogen, waardoor bijvoorbeeld de benzineprijs volgens de ANWB waarschijnlijk met nog eens 21 cent per liter toeneemt.

Richting 1 juli was er ook al dergelijk nieuws rond benzine. Sommige tankstations moesten toen het bordje ‘uitverkocht’ op de deur hangen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

85% leden tegen verhoging accijns brandstof. De ANWB wil daarom dat het kabinet afziet van deze verhoging en de betaalbaarheid van mobiliteit niet verder onder druk komt te staan. https://t.co/ojhKcdumKH pic.twitter.com/xEtor9c1c6 — anwb (@ANWB) September 18, 2023

Besparen op andere uitgaven

26 procent van de ondervraagde ANWB-leden geeft aan inmiddels te moeten besparen op andere uitgaven. Zij komen door de hoge prijs van benzine nu al ‘in de knel’. Zo zegt ruim een kwart kosten te besparen op onderhoud van de auto, waardoor de kans op pech en nog hogere kosten toeneemt, aldus de ANWB.

Bezuinigen door prijs benzine ANWB-leden besparen nu het meest op de volgende maandelijkse uitgaven, nu de bezine zo duur is en nog duurder wordt: Spaargeld (72 procent)

Vakantie en uitjes (61 procent)

Boodschappen (60 procent)

Uit eten gaan (59 procent).

Benzine hebben we nu eenmaal nodig

Voor veel Nederlanders is de auto onmisbaar in het dagelijks leven bij het reizen naar werk of het bezoeken van familie, stelt de ANWB. In een bericht over de mening richting het kabinet: „Van alle reiskilometers die we in Nederland maken, wordt 70 procent met de auto afgelegd.”

Belastingen en de kale pompprijs staan niet meer in verhouding tot elkaar.

„Bijna een derde van de werkenden heeft ook geen alternatief voor de auto om op het werk te komen”, onderzocht de bond ook. „Als er wel een alternatief voor handen is, zoals het openbaar vervoer of een elektrische fiets, levert dit bij 75 procent een extra reistijd op van een half uur tot meer dan een uur.”

Reacties