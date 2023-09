Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Volgens een psycholoog is dit de belangrijke eigenschap voor een lang leven

Sommige mensen presteren het om lang op deze aardbodem te vertoeven. Volgens psycholoog David Watson draagt een bepaalde karaktereigenschap bij aan een langer, en bevredigender, leven.

Het aantal 100-jarigen neemt toe. En wat nu het geheim is achter deze leeftijd, valt te betwisten. Zo verkondigde deze langst werkende 101-jarige dokter dat zijn baan ervoor zorgt dat hij mentaal vitaal blijft. Alhoewel deze 100-jarige vrouw claimde dat twee glaasjes wodka per dag wonderen doet.

Psycholoog over karaktereigenschappen

Vaak wordt optimisme genoemd als een belangrijke karaktereigenschap voor een lang en gelukkig, leven. Maar David Watson, voormalig hoogleraar persoonlijkheidspsychologie, concludeerde iets anders en vertelt erover tegen het Amerikaanse CNBC.

Watson haalt het zogenoemde ‘vijf factoren-model’ aan. Deze theorie suggereert dat de eigenschappen van de mens op te splitsen vallen in categorieën. Welke dat zijn? Inschikkelijkheid (de mate waarin iemand meegaand is), zorgvuldigheid (de mate waarin iemand georganiseerd te werk gaat), openheid voor ervaringen/ideeën (de mate waarin nieuwe ervaringen worden opgezocht), extraversie (de mate waarin iemand behoefte heeft aan het samenzijn met anderen) en neuroticisme (mate van emotionele instabiliteit). Ieder mens heeft deze basisdimensies in meer of mindere mate.

Beter voor jezelf zorgen

Maar welke zorgt er nu precies voor dat wij een langer bestaan hebben? Volgens Watson staat zorgvuldigheid in relatie met een lang leven. Hoe georganiseerd en gedisciplineerd je bent, bepaalt volgens hem dus ook hoe oud je wellicht wordt. Vaak zorgen mensen die over een grote mate van zelfdiscipline beschikken, namelijk beter voor zichzelf. „Zorgvuldige mensen hebben bijvoorbeeld de neiging alcohol met mate te drinken en evenwichtiger te eten”, zegt de psycholoog.

Een goede dosis zelfdiscipline zorgt er volgens de persoonlijkheidspsycholoog voor dat je geen domme dingen uithaalt. Mensen die over deze eigenschap beschikken, krijgen dan ook minder vaak te maken met ongelukkigen en letten beter op hun gezondheid.

Zelfdiscipline

Volgens Watson is er goed nieuws, want zorgvuldigheid of zelfdiscipline groeit naarmate we ouder worden. „Wil je zorgvuldiger en nauwkeuriger in het leven staan? Wees dan meer gewetensvol, wees op tijd voor dingen en zet door.”

Overigens benadrukt de persoonlijkheidspsycholoog dat optimisme en vriendelijkheid ook bijdragen aan een langer leven. „Vriendelijkheid kan vooral een rol spelen als het gaat om het doorstaan ​​van stressvolle situaties.” Volgens Watson herstellen psychologisch gezonde mensen snel. „Ze kunnen tegen zichzelf zeggen: ‘Dit is niet zo’n groot probleem.’ Ze vinden manieren om zichzelf weer in dat evenwicht te brengen.”

Langer en bevredigender leven

Mocht je een gezonde leefstijl hebben en in staat zijn om bij tegenslagen snel te herstellen, dan kan dat volgens Watson leiden tot een langer en bevredigender leven.

Vorige Volgende

Reacties