Een introverte persoonlijkheid hebben heeft z’n voordelen: realistisch en tevreden

Brutalen hebben de halve wereld. Als we dit veelgebruikte spreekwoord moeten geloven, zouden mensen met een hoop zelfvertrouwen en daadkracht meer voor elkaar krijgen dan anderen. Maar hoe zit het dan met de introverten onder ons? Zij komen dan misschien niet het beste tot hun recht in een grote groep, maar blinken juist weer uit in andere vaardigheden.

Mensen met een introverte persoonlijkheid voelen zich vaak het fijnst in een rustige omgeving met niet te veel prikkels. Een onderzoek van de San Jose State University toont aan dat alleen zijn zo z’n voordelen heeft. Volgens professor Gregory Feist zijn introverte mensen namelijk creatiever, omdat ze een langere tijd op zichzelf zijn. Hij beweert dat een bepaalde mate van eenzaamheid nodig is om te kunnen reflecteren. Veel kunstenaars hebben dat nodig, omdat ze de wereld proberen te begrijpen en daar simpelweg alleen voor moeten zijn.

Voordelen sociaal leven van een introvert persoon

Toch is het ook goed om jezelf af en toe te dwingen om een sociale activiteit te ondernemen, stelt gelukspsycholoog Josje Smeets. Als een introvert dit doet, zal hij of zij er vol energie en met een goed gevoel van terugkomen De input van anderen sterkt introverte types bovendien in hun zelfvertrouwen, iets waar ze later weer profijt van kunnen hebben.

Een introvert persoon beschikt meestal niet over een gigantische vriendengroep, maar geeft liever de voorkeur aan een handjevol goede vrienden. Ook dit blijkt geen probleem te zijn. Onderzoekers van de Universiteit van Rochester hielden jarenlang het sociale leven van tweehonderd studenten in de gaten. Tussen 1970 en 1980 startte de universiteit een onderzoek, waarbij studenten werd gevraagd om twee weken lang een dagelijks dagboek bij te houden over hun sociale interacties. In het dagboek moesten zij om de tien jaar noteren met hoeveel mensen ze die dag omgingen en hoe fijn ze dat sociale contact vonden. Rond hun vijftigste verjaardag werd de psychologische gezondheid van honderd studenten gemeten. De onderzoekers keken naar hun sociale welzijn, eenzaamheid en depressie.

Realistische kijk op het leven

De resultaten laten zien dat een grote vriendenkring in je twintiger jaren misschien een minder groot effect heeft op je latere jaren dan je denkt. Volgens de onderzoekers begint de kwaliteit van je sociale contacten vanaf je dertigste levensjaar namelijk belangrijker te worden dan het aantal vrienden dat je op kunt noemen.

Nog iets waar introverte mensen een stapje op voor hebben, is dat ze een meer realistische kijk op zaken hebben. Volgens gelukspsycholoog Josje Smeets kan dat goed van pas komen op je werk en bij het maken van belangrijke keuzes. Ook is een introvert sneller tevreden en niet altijd afhankelijk van de buitenwereld.