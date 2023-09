Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

(Voetbal)docu over Volendam is best geinig, maar wat doet het eigenlijk op NPO 1?

Volendam is een bijzonder dorp en dat is het. Daarover hoeven we sinds jaar en dag niet moeilijk te doen. Maar of een documentaire over de voetbalclub Volendam prime-time op NPO 1 thuishoort, dat is nog maar de vraag.

Volendam, een dorp in de Eredivisie heet de docu van AVROTROS. Vorige week maandag was het eerste deel te zien, vanavond aflevering twee (van de vijf). Metro keek mee voor de tv-rubriek Blik op de Buis.

Band met Volendam

Wie de achternaam van de Metro-verslaggever ziet, kan vermoeden dat er iets van Volendams bloed door de aderen stroomt. Dat klopt, al dateert de band van anderhalve eeuw geleden, misschien nog van iets langer. Ik ken Volendam echter goed en stond als kind elke wedstrijd in het stadion van de club waarover Volendam, een dorp in de Eredivisie gaat.

Volendam is in veel bijzonder

FC Volendam promoveerde vorig jaar naar het hoogste plan, de Eredivisie. Het afgelopen voetbalseizoen werd daarom het uitgangspunt van de docu. Zoiets blijft bijzonder voor een vereniging uit een dorp van amper 20.000 zielen. Helemaal als je bedenkt dat ook de handballers en zaalvoetballers op het hoogste landelijke niveau acteren. En dat het aantal muziektalenten sinds de jaren ’60, van The Cats toen tot aan Mell nu, inmiddels ontelbaar is.

Wie gaan sport- of muziektalent heeft, is weer bijzonder gedreven in de bouwwereld, als schilder of op de vissersboot. En in coke snuiven is een veelgemaakte grap van buitenaf, maar dat is weer een ander verhaal.

20 jaar na de brand

Als compleet dorp is Volendam daarmee absoluut interesant. Zoals dat eind 2020 het geval was met de indrukwekkende documentaire Volendam – 20 jaar na de brand. Heel Nederland wist meteen waar dat over ging, de vuurzee op Nieuwjaarsdag 2001 die zoveel slachtoffers maakte onder (veelal) kinderen die zo vrolijk op weg waren naar het nieuwe jaar.

Het programma over een vriendinnengroep die bij de net zo treurige als beroemde brand betrokken was, was absoluut NPO 1-waardig. De uitzending was gek genoeg op het derde net.

Wie boeit FC Volendam nou?

Daar had Volendam, een dorp in de Eredivisie prima gepast; of beter nog op NPO 2. Want dat FC Volendam, hoe graag ik er zelf ook altijd kwam, dat boeit nou niet bepaald heel voetbalminnend Nederland. We hebben het hier tenslotte niet over het reilen en zeilen van Ajax, Feyenoord op PSV, clubs die op supporters uit heel Nederland kunnen rekenen.

Kritische dorpsbewoners

Het is geinig hoor, dat ‘exclusieve’ kijkje in Volendam, een dorp in de Eredivisie. Door die kritische dorpsbewoners over de club („er lopen maar twee Volendammers in”). Door ex-Oranjespeler Wim Jonk, vorig jaar trainer en nu manager betaald voetbal. En vooral door Jan Smit, welbekend zanger én voorzitter van FC Volendam.

Hij woont op 150 meter van het stadion, deze Jan Smit. Zij opa voetbalde in de jaren vijftig in het hoogste elftal, zelf schopte hij het van commerciële man dus tot voorzitter. Alles heeft de bekendste Volendammer voor de ‘plaatselijke FC’ over. „Ik wou dat je net zo verliefd was op mij, als op de club”, is de mening van zijn vrouw. Wim Jonk ziet het ook: „Hij heeft hart voor FC Volendam, maar hij ís natuurlijk zanger.”

📺 Blik op de Buis Blik op de Buis is Metro‘s tv-rubriek waarin nieuwe en opvallende programma’s worden besproken. Verslaggever Erik Jonk kiest titels uit van de reguliere omroepen, maar ook die van de verschillende streamingdiensten.

FC Volendam is de uitdaging

Door Jan Smit is Volendam, een dorp in de Eredivisie, nog wat. Het voorzitterschap is zijn uitdaging, geeft de man van Als De Morgen Is Gekomen toe. „Als artiest weet ik wat ik krijg. Ik ga wat zingen en de mensen gaan zwaaien.”

Het leverde AVROTROS vorige week inclusief ‘uitgesteld’ net iets onder de 500.000 kijkers op. Dat is niet slecht, maar zeker ook niet goed voor zo’n belangrijk tv-tijdstip als 21.30 uur. Lekker handig gepland tegenover de heren van Vandaag Inside, waarbij het op maandag ook regelmatig over voetbal gaat, zou je zeggen.

Als artiest weet ik wat ik krijg. Ik ga wat zingen en de mensen gaan zwaaien.

De portemonnee voor Jan

Vanavond toch maar weer kijken? Ja, toch wel (want een Jonk hè…). Maar ook omdat er af en toe een glimlach om deze Volendam-docu verscheen.

Zoals bij een visser, die opmerkte: „Door Jan Smit gaan deuren open die anders gesloten blijven. Stel je voor dat jij van je vrouw FC Volendam niet mag sponsoren. En dat Jan vervolgens aanbelt bij je vrouw. Die trekt metéén de portemonnee. Kat in het bakkie.”

Aantal blikken uit 5: 2,5

Kanttekening: 3 voor de voetballiefhebber.

Volendam, een dorp in de Eredivisie is vanavond om 21.29 uur weer te zien op NPO 1 (en terug te kijken via NPO Start).

