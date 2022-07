Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hallo hittegolf! Met deze tips houd jij je huisdier koel

Het is warm, héél warm, en wij mensen zijn niet de enigen die er last van hebben. Want hoe lekker een warme zomer ook is, met temperaturen die tot hoog in de 30 reiken, is het belangrijk om alert te blijven. Op jezelf én op je huisdieren. Ook je huisdier heeft behoefte aan verkoeling.

Als wij mensen het warm hebben – zoals vandaag en morgen – gaan we voor onze ventilator zitten, doen we iets luchtigs aan of stoppen we ons hoofd onder de kraan. Huisdieren hebben die luxe niet. Er bestaat helaas nog geen huisdier dat zélf de stekker van de ventilator in het stopcontact kan doen. Daarom is het belangrijk als baasje om goed op te letten en verkoeling te bieden waar nodig.

Oververhit

Maar hoe weet je nu of je huisdier het te warm heeft? Ze kunnen het immers niet met woorden communiceren. Volgens de Dierenbescherming zijn de belangrijkste kenmerken bij de meeste huisdieren: futloosheid, kwijlen, hijgen of snel ademhalen, geen eetlust en een hoge lichaamstemperatuur. Rode slijmvliezen en oogleden kunnen ook duiden op oververhitting.

Dat klinkt allemaal niet fijn en vormt daarnaast ook een gevaar voor je huisdier. Als de oververhitting ernstig is, dan kan het dier een hitteschok krijgen. Dit herken je aan een snelle hartslag en ademhaling en weinig tot geen reactie op prikkels. In dat geval benadrukt de Dierenbescherming om direct de dierenarts te bellen.

Maar het hoeft gelukkig niet bij elke hittegolf zo uit de hand te lopen. Metro verzamelde vijf tips om je huisdier koel te houden.

1. Zorg dat er altijd water is voor je huisdier

Deze tip is misschien vanzelfsprekend, maar wel één van de belangrijkste. Net zoals dat wij mensen meer water moeten drinken tijdens een hittegolf, moet je huisdier dat ook. Ook al liggen ze de hele dag op een lekker schaduwplekje, vers water is onmisbaar. Zet daarom twee of drie waterbakjes neer, zodat er altijd genoeg is – ook als er een omgestoten wordt.

2. Maak je huisdieren nat

Nee, zeker katten zullen je dit niet direct in dank afnemen, maar het helpt wel om af te koelen in deze hoge temperaturen. Maak een handdoekje nat met koud water en houd dat tegen je huisdier aan. Dit werkt vooral goed bij de kop, oren, hals en poten. Belangrijk hierbij is om geen ijskoud water te gebruiken, want daardoor trekken juist de bloedvaten samen en wordt het nog moeilijker om lichaamswarmte kwijt te raken.

Is je huisdier niet de grootste fan van mensen? Maak dan een paar handdoeken nat en leg ze op de grond. Zo kunnen de ze zelf op de koele handdoeken gaan liggen, zonder mensen in de buurt.

3. Gebruik koelelementen voor knaagdieren

Leg jij ook altijd de avond van te voren een flesje water in de vriezer om lekker koud water te hebben tijdens een hittegolf? Die methode kan ook gebruikt worden voor je huisdier! Vooral knaagdieren hebben hier veel baat bij. Wikkel een doek om de bevroren fles en leg het in de kooi. Zo koelt hun leefomgeving vanzelf af.

4. Zorg voor genoeg schaduwplekken

Net zoals mensen zoeken dieren ook graag schaduwplekken op met deze hoge temperaturen. Zorg ervoor dat, als je huisdier naar buiten wil, hij (of zij) ergens in de schaduw kan liggen. Zeker tijdens de middaguren is het belangrijk om uit de zon te blijven. Wilde je je parasol vandaag opzetten om lekker in de schaduw te zitten? Schuif dan een stukje op zodat je huisdier ook van die schaduw kan genieten.

5. Gebruik de ventilator ook voor je huisdier

De kans is groot dat de ventilator jouw beste vriend is deze dagen. Maar je huisdieren kunnen óók genieten van de koele luchtstroom. Ligt je huisdier lekker op bed? Zet dan de ventilator op een lage stand aan, voor het bed. Als je maar één ventilator thuis hebt wordt het misschien een kwestie van afwisselen, maar alles voor je favoriete pluizige vriendje toch?