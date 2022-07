Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Coldeweijer vraagt volgers om hulp in Me-Too zaak NPO: ‘Gaat om populaire presentator’

Yvonne Coldeweijer roept haar volgers van juicekanaal Life of Yvonne op om informatie te sturen over een vermeende MeToo-zaak bij de NPO. De vlogster stelt dat er melding zou zijn gedaan van een zaak van mogelijk wangedrag bij de publieke omroep. „Maar omdat de presentator ontzettend populair is, wil de omroep er niet naar handelen”, aldus Coldeweijer. De melding zou zijn gedaan door een stagiaire.

Coldeweijer vindt dat de NPO-coryfee hier niet mee weg mag en kan komen en roept haar volgers om tips of aanwijzingen te sturen. Hoe Coldeweijer tips moet krijgen over een persoon die zij niet noemt, is niet duidelijk. „Het is niet fair als dit soort gedrag bij de ene BN’er zijn kop kost (zelfs een heel programma gecanceld wordt) en de andere BN’er hier vrolijk mee wegkomt omdat hij te veel geld in het laatje brengt”, schrijft zij.

Yvonne Coldeweijer

Over welke presentator Coldeweijer het heeft, is niet bekend. Eerder liet de vlogster weten informatie in handen te hebben over de vorige relatie van Tim Hofman, waar Coldeweijer naar eigen zeggen „de rillingen van krijgt”. Wel moet de vlogster hier nog meer onderzoek naar doen.

Hofman staat juist bekend als dé presentator die veel misstanden in ons land blootlegt. Zo deed hij voor zijn YouTube-programma BOOS een soortgelijke oproep aan volgers om informatie over wangedrag bij talentshows te melden. Dit leidde tot een roemruchte uitzending eerder dit jaar, waarin meerdere hoofdrolspelers van The Voice of Holland werden beticht van seksueel wangedrag op de opnamevloer en daarbuiten. Coldeweijer bracht ook eerder opvallende zaken aan het licht. Zo plaatste zij als eerste het filmpje waarin rapper Lil Kleine zijn vriendin Jaimie Vaes met haar hoofd tussen een autodeur klemde.

Me-Too zaak

De NPO laat vandaag in een reactie weten „een veilige werkomgeving heel belangrijk te vinden. We hebben vertrouwenspersonen waar meldingen van mogelijk wangedrag kunnen worden gedaan”. Op de specifieke verwijten van Coldeweijer gaat de woordvoerder niet in.

Dat Coldeweijer wel vaker BN’ers boos maakt met de roddels, moge duidelijk zijn. Zo vertelde de vlogster dat Samantha Steenwijk haar gewichtsverlies te danken had aan illegale dieetpillen. Dat is volgens de zangeres klinkklare onzin en daarom eiste zij rectificatie. Uitiendelijk kreeg Steenwijk gelijk van de rechter in Amsterdam.