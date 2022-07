Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nationaal Hitteplan geldt vanaf vandaag: dit houdt het allemaal in

Het Nationaal Hitteplan treedt vandaag in werking, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Door de hitte in een groot deel van Europa kan er ook smog ontstaan.

Mensen die gevoelig zijn voor smog kunnen hierdoor klachten krijgen. Daarom geldt behalve het hitteplan ook een smogwaarschuwing. De Nijmeegse Vierdaagse zorgde gistermiddag al voor een eigen hitteplan. De Vierdaagse wordt een driedaagse, de eerste wandeldag is wegens de hoge temperaturen die er aan komen geschrapt.

Hitteplan is er voor kwetsbare groepen

Het RIVM zegt dat de hitte ervoor kan zorgen dat kwetsbare groepen, zoals ouderen, gezondheidsproblemen kunnen ervaren. Daarbij kan het gaan om ongemakken zoals vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieproblemen. Maar ook om ernstigere problemen zoals uitdroging en hitteberoerte. „Ouderen vormen de kwetsbaarste groep, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben”, aldus het RIVM.



Ook anderen kunnen problemen krijgen, bijvoorbeeld mensen met een chronische aandoening, personen in een sociaal isolement, daklozen, mensen met overgewicht en (zeer) jonge kinderen. „Zowel extreme hitte als hoge concentraties ozon in de zomer (zomersmog) hebben invloed op iedereen. Maar ook zomersmog kent kwetsbare groepen, zoals ouderen, kinderen, mensen met ziekten aan de luchtwegen en mensen die zich inspannen in de buitenlucht.”

Water drinken, woning koel houden

Geadviseerd wordt om voldoende water te drinken, de woning koel te houden en lichamelijke inspanning te beperken. Daarnaast is er de oproep om extra te letten op mensen in de omgeving die misschien hulp kunnen gebruiken.

Het Nationaal Hitteplan houdt in dat organisaties, professionals en vrijwilligers tijdig worden geattendeerd dat er aanhoudend warm weer is voorspeld. En waarbij maatregelen moeten worden genomen ter bescherming van de kwetsbare groepen. Zij kunnen dan op tijd maatregelen nemen om gezondheidsproblemen te verminderen of voorkomen.



Hitteplan komt er na overleg met het KNMI

Het besluit tot het instellen van het hitteplan is genomen in overleg met het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Vandaag worden temperaturen verwacht rond 30 graden, in het zuiden zelfs 30 tot 35 graden.

Morgen stijgt het kwik naar verwachting naar tussen 33 en 37 graden in het midden en zuiden van het land. Op beide ‘hitteplan-dagen’ is wegens de situatie code geel van kracht. Mogelijk wordt dat later nog gewijzigd naar oranje. De verwachting is dat het hitteplan woensdag kan worden ingetrokken, omdat dan onweer en een daling van de temperatuur worden voorzien.