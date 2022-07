Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Buitenlandse miljonairs kiezen Nederland als nieuwe thuisbasis

Minder rijkdom en welvaart in Nederland door de coronapandemie en de inflatie? Niet als het aan de rijkste groep mensen in de wereld ligt. Het aantal miljonairs in Nederland neemt dit jaar door migratie met maar liefst 350 toe.

Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij migratieadviesbureau Henley & Partners. Een groot deel hiervan zijn expat-miljonairs, die van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland zijn verhuisd. Het is mogelijk dat de Brexit een rol speelt bij de migratie van veel rijke Britten uit het Verenigd Koninkrijk, maar dat verband is niet vastgesteld.

Waarom veel van hen Nederland uitkiezen als nieuwe thuisbasis is ook onduidelijk. In landen als Portugal en Griekenland kunnen miljonairs namelijk een verblijfsvergunning krijgen als ze ÔÇśsimpelwegÔÇÖ in het land investeren. In Nederland is het echter niet zo makkelijk: je moet eerst minimaal 1,25 miljoen euro investeren in het land, de investeringen mogen niet in vastgoed zijn ├ęn iedereen moet een strenge toets van de Financial Intelligence Unit met succes afronden.

Verschuiving miljonairs

Het migratieadviesbureau volgt┬ázo’n 150.000 miljonairs over de hele wereld. Andere landen die ook meer miljonairs krijgen zijn Verenigde Arabische Emiraten, Australi├ź en Singapore. In Rusland, China en India is het een ander verhaal: die landen verliezen juist miljonairs, ondervond het bureau. Door de oorlog tussen Oekra├»ne en Rusland verhuizen veel van de rijke Russen naar landen in het Midden-Oosten, zoals Dubai.

Jarenlange groei

Het aantal miljonairs in Nederland groeit al sinds 2014 elk jaar. Tussen 2008 en 2014 was er een korte stilstand in de groei door de economische crisis van 2008. In 2020 hadden 278.000 huishoudens volgens het Centraal Bureau voor Statistiek een vermogen van 1 miljoen euro of meer. Dat waren er 24.000 meer dan het jaar ervoor. De grootste groep woont in Noord-Holland, met name in Bloemendaal en Laren. In de provincies Groningen, Flevoland en Limburg wonen juist de minste miljonairs.