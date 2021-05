Onderzoek: ook één glaasje alcohol is slecht voor je hersenen

Elk glas alcohol dat je drinkt brengt schade toe aan je hersenen. Dat blijkt uit een nieuw Brits onderzoek. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 25.000 Britten.

Dat het veel drinken van alcohol de hersenen aantast is al langer geen geheim. Maar dat ook gelegenheidsdrinkers of zeer gematigde drinkers al schade oplopen aan hun hersenen na een glaasje, is nieuw. Onderzoekers aan de Universiteit van Oxford zeggen namelijk dat ieder glas alcohol een negatief effect heeft op je brein.

Grijze stof

Wel blijft het zo dat hoe meer je drinkt, hoe slechter het is voor je grijze massa. Maar er is geen grens waaronder alcohol drinken ‘veilig’ is, zeggen onderzoekers. „Het hele brein wordt beïnvloed door welke hoeveelheid alcohol dan ook”, zegt Anya Topiwala van de Universiteit van Oxford. Eerder werd gedacht dat alcohol alleen bepaalde delen van de hersenen aantast.

Aan het alcoholonderzoek deden ruim 25.000 deelnemers mee. Uit het onderzoek blijkt dat het drinken van alcohol altijd invloed heeft op de zogenaamde grijze stof in je hersenen, die alle inkomende informatie verwerkt. Uit de hoeveelheid afname van deze grijze stof na alcoholconsumptie blijkt dat drinken voor de hersenen nog slechter is dan roken of het hebben van overgewicht.

Cognitie

Ook de ‘witte stof’, die de uitlopers van zenuwcellen bevat, wordt door alcohol aangetast. Dat zorgt ervoor dat je cognitie achteruit gaat, oftewel je denkvermogen vermindert, je leert en onthoudt dingen slechter en je vermogen om kennis te onderscheiden en uit te wisselen gaat achteruit. Bijkomende problemen als overgewicht of een hoge bloeddruk kan het schadelijke effect van alcohol versterken.



Wijn ‘gezonde’ alcohol?

Om je hersenen gezonder te houden hoef je overigens niet over te stappen van drank. Dat rode wijn bijvoorbeeld gezonder voor je brein zou zijn dan een biertje of sterke drank, is niet bewezen. Dat dit fabeltje rondgaat komt volgens onderzoekers vooral voort doordat wijndrinkers over het algemeen rijker en beter opgeleid zijn dan gemiddeld. Daarom zullen ze automatisch hoger scoren in bepaalde tests die aan hersenonderzoeken zijn verbonden.