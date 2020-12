Kaas en wijn blijken breinvoer te zijn

Kaas en wijn blijken goed voor je brein te zijn

Een lekkere kaasplank, met daarnaast een overheerlijke fles wijn. Voor sommigen bestaat er niets beters. Zeker tijdens de feestdagen wijnen we met z’n alle net iets meer, en daar mag een lekkere snack natuurlijk niet bij ontbreken. Maar wist je dat kaas en wijn ook daadwerkelijk goed zijn voor je brein?

Op een kaasplank zijn groenten nauwelijks te bespeuren en ook over de gezondheidsvoordelen van een fles wijn kan je je bedenkingen bij hebben. Maar dat blijkt toch anders te zitten.

Kaas en wijn beschermen

Een studie die onlangs werd gepubliceerd in Journal of Alzheimer’s Disease, wijst namelijk uit dat een verantwoorde consumptie van kaas en wijn goed is voor je brein naarmate je ouder wordt. Voor het onderzoek werden 1.500 Britten over een periode van tien jaar gevolgd.

Uit de studie kwam naar voren dat vooral kaas je brein tegen schade beschermt. En met name rode wijn zorgt er voor dat de cognitieve functie van je hersenen (vermogen om kennis op te nemen) op latere leeftijd beter werkt. Ook blijkt dat het wekelijks eten van lamsvlees op de lange termijn werkt als een echte braintrainer.



🍷🧀 Wijnnieuws op Maandag.

Eerste studie in zijn soort

De studie is een eerste in zijn soort op het gebied van grootschalige analyse, die specifiek voedsel verbindt met cognitieve scherpte op latere leeftijd. Binnen de periode van tien jaar beantwoordden de deelnemers op verschillende momenten vragen over hun voedsel- en alcoholgebruik.

„Ik was aangenaam verrast dat onze resultaten suggereren dat het verantwoord eten van kaas en dagelijks rode wijn drinken, niet alleen goed is om ons te helpen omgaan met deze huidige COVID-19-pandemie”, zegt hoofdonderzoeker Auriel Willette.

Alzheimer voorkomen door voeding „Ik geloof dat de juiste voedselkeuzes Alzheimer en cognitieve achteruitgang kunnen voorkomen. Misschien is de doorbraak die we zoeken wel het verbeteren van onze manier van eten", stelt onderzoeker Brandon Klinedinst.

Er is verder onderzoek nodig om de resultaten te bevestigen, maar voel je voortaan dus niet schuldig als je je avond eindigt met een stukje Franse kaas en een glaasje rode wijn…

