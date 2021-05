Slechtnieuwsgesprekken met rokers: artsen slaan alarm met rake video

Vaak zijn verhalen over roken en stoppen met roken doordrenkt van wijzende vingertjes en belerende woorden. De actie die longartsen vandaag zijn gestart en het filmpje dat daarbij hoort, is vooral realistisch en een inkijkje in hun vak.

„Ik heb vanmiddag vier uitslagengesprekken, bij geen een van de mensen heb ik de optie op een genezende behandeling.” Meteen een rake binnenkomer van een van de longartsen die een film online hebben gezet. Ook de zin: „Mama, je hebt je eigen dood gekocht”, blijft hangen.

In de video vertellen artsen hoe aangrijpend het ook voor hen is als ze mensen moeten vertellen dat ze als gevolg van roken niet meer beter zullen worden. Tabak moet de wereld uit, vinden de dokters. De nieuwe regering moet zich daar ook voor inspannen, menen de artsen achter de actie #artsenslaanalarm.



Covid en rokers

„Bij Covid lukt het de overheid wel om snel de noodzakelijke maatregelen te nemen. Bij roken niet. We houden afstand en dragen mondkapjes. Tegelijkertijd zijn de sterk verslavende en schadelijke sigaretten en e-sigaretten nog overal te koop. Wrang als je bedenkt dat rokers kwetsbaar zijn en daardoor meer kans hebben op een ernstig verloop van Covid”, zeggen de initiatiefnemers.

Slechtnieuwsgesprekken

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (​KNMG) steunt de actie. „Een slechtnieuwsgesprek is een van de zwaarste kanten van ons vak. Je moet iemand iets vertellen waardoor zijn of haar leven instort. Het is akelig om te doen, altijd. Maar het is nog veel akeliger als je weet dat het gesprek voorkomen had kunnen worden. Als hij of zij nooit was gaan roken, of tijdig was gestopt, dan hadden we hier nu niet zo gezeten”, zegt KNMG-voorzitter René Héman.



„Straks komt er een nieuwe regering, met een nieuw regeerakkoord. Een kort akkoord, dat hebben ze afgesproken. Wat wij willen is maar één zinnetje: ‘verkooppunten omlaag, prijs omhoog’. Zodat déze slechtnieuwsgesprekken in elk geval snel geschiedenis worden”, vervolgt hij.

Chronisch ziek door roken

Ieder jaar sterven in Nederland twintigduizend mensen door roken, vaak al voor de pensioenleeftijd, aldus de organisatie. „Daarnaast is er een miljoen mensen chronisch ziek door de gevolgen van tabaksgebruik. Al dit lijden wordt pijnlijk voelbaar tijdens de honderdduizend slechtnieuwsgesprekken die artsen jaarlijks voeren. Gesprekken die met goed overheidsbeleid voorkomen kunnen worden.”

Dat begint met bewezen effectieve maatregelen als het drastisch omlaag brengen van het aantal tabaksverkooppunten en het fors ophogen van de prijs van tabak en de e-sigaret, stellen de initiatiefnemers van de actie. „Hulp bij het stoppen met roken moet geboden worden aan alle mensen die verslaafd zijn gemaakt door de tabaksindustrie. Een industrie die zichzelf verrijkt ten koste van gezondheid en levens. Als je dat goed tot je door laat dringen, is er eigenlijk maar één echt effectieve maatregel: zo snel mogelijk tabak de wereld uit helpen.”